KFC Uerdingen gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag stehen sich der KFC Uerdingen und Wehen Wiesbaden gegenüber. SPOX versorgt euch im Vorfeld mit allem Wissenswerten rund ums Spiel sowie mit allen Details zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

KFC Uerdingen 05 - Wehen Wiesbaden live: Heute im Free-TV & im LIVESTREAM

Wie alle Drittliga-Partien des Tages ist auch die heutige Begegnung zwischen Uerdingen und Wiesbaden bei MagentaSport zu sehen. Dort beginnt die Live-Übertragung mit den ersten Analysen und Vorberichten eine Viertelstunde vor Spielbeginn um 13.15 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Neben der Live-Übertragung des Drittliga-Duells im Pay-TV, wird das Spiel ebenso im Free-TV zu sehen sein. Hier kümmern sich die öffentlich-rechtlichen Drittsender hr und WDR um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Der HR und der WDR bieten jeweils auch einen Stream an.

Posted by SPOX.com

KFC Uerdingen gegen Wehen Wiesbaden: Anpfiff, Spielort

Das anstehende Drittliga-Duell zwischen KFC Uerdingen und Wehen Wiesbaden wird heute Nachmittag, genau wie die restlichen neun Parallelspiele, um 13.30 Uhr angepfiffen.

Als Austragungsort des letzten KFC-Heimspiels der Saison 2018/19 fungiert heute erneut die Schauinsland-Reisen-Arena von Duisburg, welche ursprünglich die Heim-Arena des MSV Duisburg ist. Da das Grotenburg-Stadion - die eigentliche Heimspielstätte des KFC Uerdingen - vom DFB als nicht drittligatauglich eingestuft wurde, musste der KFC nach Duisburg ausweichen.

Laut einer Erklärung der Stadt Krefeld, streben die Vereinsverantwortlichen ein baldiges Ende der Stadion-Sanierungsarbeiten an: "Der KFC Uerdingen hat in der vergangenen Woche erklärt, dass er den Spielbetrieb in der 3. Liga für die Saison 2019/20 in Angriff nehmen wird."

KFC Uerdingen gegen SV Wehen Wiesbaden heute im LIVETICKER

Es gibt noch eine weitere Alternative zu den Live-Übertragungen im TV oder Livestream. Mit dem Liveticker gibt SPOX allen Fans der 3. Liga die Möglichkeit das Spielgeschehen in Realzeit mitzulesen.

Somit bleibt ihr immer und überall bezüglich der Live-Ergebnisse auf dem neuesten Stand. SPOX tickert die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Live-Konferenz.

KFC Uerdingen 05 - SV Wehen Wiesbaden: Top-Scorer beider Teams

KFC Uerdingen 05 - Topscorer der laufenden Saison:

Spieler Tore Vorlagen Maximilian Beister 12 5 Stefan Aigner 7 8 Oguzhan Kefkir 6 6

SV Wehen Wiesbaden - Topscorer der laufenden Saison:

Spieler Tore Vorlagen Manuel Schäffler 18 7 Daniel-Kofi Kyereh 14 6 Niklas Schmidt 8 11

© getty

3. Liga: Aktuelle Tabelle mit Uerdingen und Wiesbaden

Aktuelles Tabellen-Bild vor Beginn der Partie KFC Uerdingen - Wehen Wiesbaden: