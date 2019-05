Fortuna Köln gegen SV Meppen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 36. Spieltages der 3. Liga ist heute der SV Meppen bei der Fortuna aus Köln zu Gast. SPOX gibt euch alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Fortuna Köln - SV Meppen: Anpfiff, Schiedsrichter und Austragungsort

Die Partie zwischen der Fortuna und dem SV Meppen wird im Kölner Südstadion ausgetragen. Der Anpfiff ist auf 19 Uhr terminiert. Schiedrichter der Begegnung ist Dr. Robert Kampka, der von Timo Wlodarczak und Dennis Meinhardt assistiert wird.

Köln gegen Meppen: Die Übertragung in TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden live und in voller Länge bei Magenta Sport gezeigt. Dazu wird das Telekom-Fußball-Paket benötigt, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos ist sowie für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom nach Ablauf von 24 Monaten 4,95 Euro monatlich kostet. Die Übertragung aus Köln beginnt um 18.45 Uhr. Auch einen Livestream wird es geben.

Folgendes Personal ist im Einsatz:

Kommentar : Christian Straßburger

: Christian Straßburger Moderation: Anett Sattler

Fortuna Köln vs. Meppen: Liveticker

Wer das Spiel nicht per TV oder Livestream verfolgen kann, sollte bei uns vorbei schauen. In unserem SPOX-Liveticker seid ihr immer up to date.

Köln gegen SV Meppen: Die Vorschau

Seit dem gestrigen Sonntag ist sicher, dass der SV Meppen auch im kommenden Jahr in der 3. Liga kicken wird. Ohne eigenes Zutun reichten den Niedersachsen die Patzer der Konkurrenz aus Jena, Großaspach und Lotte, um nicht mehr auf einen der letzten vier Plätze abrutschen zu können. Verdanken hat der SV dies aber auch seiner zuletzt verbesserten Verfassung - unter anderem mit sieben Punkten aus den letzten fünf Partien.

Noch nicht gerettet ist auf der anderen Seite die Fortuna aus Köln. Seit acht Spielen ist die Mannschaft von Trainer Oliver Zapel sieglos und steht mit 38 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz. Dennoch fehlen der Fortuna nur drei Punkte auf das rettende Ufer - mit einem Sieg gegen Meppen könnte Köln sogar bis auf Rang 16 klettern.

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga

Der SV liegt aktuell auf Platz elf der Tabelle, acht Punkte vor dem heutigen Gegner aus Köln.