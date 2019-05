3. Liga: Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Abstiegsduell in der 3. Liga spielt heute Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der letzte Spieltag steht vor der Tür. Für beide Teams geht es um alles, denn keiner will den schweren Gang in die Regionalliga antreten.

Braunschweig gegen Cottbus: Datum, Ort

Die Partie findet am heutigen Samstag um 13.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig vs. Cottbus heute live im TV, Livestream und Liveticker

Um dieses Spiel zu verfolgen, habt ihr mehrere Optionen. Das Abstiegsspiel wird vom NDR und vom RBB übertragen. Der RBB beginnt mit der Übertragung um 13.20 Uhr. Kurz vor Anpfiff geht dann der NDR auf Sendung.

Bereits ab 13.15 Uhr überträgt Magenta Sport, der Streamingdienst der Telekom. Dort könnt ihr alle Spiele der 3. Liga live im TV oder Livestream sehen.

Ihr könnt diese Partie, wie alle anderen Spiele der 3. Liga, im Liveticker von SPOX verfolgen.

BTSV: Kampf um den Klassenerhalt

Nach lediglich 13 Punkten in der Hinrunde spielte die Eintracht Braunschweig eine überragende Rückrunde. Mit den 31 Punkten, die der BTSV in der zweiten Hälfte der Saison sammeln konnte, wäre die Eintracht nach 19 Spielen auf Platz 6 gewesen.

Nun droht Eintracht Braunschweig der zweite Abstieg in zwei Jahren. Sollte das Team von Andre Schubert verlieren und sowohl Jena als auch Großaspach gewinnen, würde die Eintracht den Gang in die vierte Liga antreten müssen. Ein Punkt dagegen würde zum Klassenerhalt reichen.

Cottbus: Kampf um den Klassenerhalt

Bei Energie Cottbus ist die Situation wie beim dem Gegner aus Braunschweig. Ein Sieg würde zum Klassenerhalt reichen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage wären die Lausitzer auf die Hilfe der Konkurrenten angewiesen. So dürften sowohl Jena als auch Großaspach nicht gewinnen.

Sollte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz unentschieden spielen und Jena gewinnen, dürfte Großaspach nicht mit vier Toren Unterschied gewinnen.

Braunschweig vs. Cottbus: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Braunschweig-Coach Andre Schubert muss im Saisonfinale auf folgende Spieler verzichten: Bernd Nehrig (Achillessehnenanriss) und Benjamin Kessel (Gelbsperre).

Bei den Gästen kann Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht auf Jürgen Gjasula (Gelbsperre), Maximilian Zimmer (Kreuzbandriss), Fabian Holthaus (Schulterverletzung) und Kevin Scheidhauer (Bauchmuskelzerrung).

BTSV : Fejzic - Menz, Becker, Nkansah - Bulut, Pfitzner, Fürstner, Kijewski - Bär, Hofmann, Janzer

: Fejzic - Menz, Becker, Nkansah - Bulut, Pfitzner, Fürstner, Kijewski - Bär, Hofmann, Janzer Cottbus: Spahic - Weidlich, Müller, Matuwila, Schlüter - Freitas, Bohl, Kruse, Viteritti - Rangelov, Mamba

Braunschweig vs. Energie Cottbus: Die letzten Duelle im Überblick

Der Auswärtssieg von Eintracht Braunschweig in der Hinrunde war eines der wenigen Spiele, die die Eintracht gewinnen konnte.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 15.12.2018 Energie Cottbus Eintracht Braunschweig 0:1 2. Bundesliga 06.05.2013 Eintracht Braunschweig Energie Cottbus 0:0 2. Bundesliga 24.11.2012 Energie Cottbus Eintracht Braunschweig 3:1 2. Bundesliga 11.03.2012 Energie Cottbus Eintracht Braunschweig 1:1 2. Bundesliga 17.09.2011 Eintracht Braunschweig Energie Cottbus 3:1

3. Liga: Die übrigen Spiele im Überblick

In Braunschweig blickt man vor allem auf die Partien in Jena und in Köln.

Datum Heim Gast Sa., 13.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern SV Meppen Sa., 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig Energie Cottbus Sa., 13.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena TSV 1860 München Sa., 13.30 Uhr FSV Zwickau Preußen Münster Sa., 13.30 Uhr Karlsruher SC Hallescher FC Sa., 13.30 Uhr KFC Uerdingen SV Wehen Wiesbaden Sa., 13.30 Uhr Fortuna Köln SG Sonnenhof Großaspach Sa., 13.30 Uhr VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching Sa., 13.30 Uhr Sportfreunde Lotte FC Würzburger Kickers Sa., 13.30 Uhr VfR Aalen Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag

Mit dem VfL Osnabrück und dem Karlsruher SC stehen die direkten Aufsteiger bereits fest. Wehen Wiesbaden muss gegen den FC Ingolstadt oder den SV Sandhausen in die Relegation.