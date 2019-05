3. Liga: Wer ist Torschützenkönig der Saison 2018/19?

Die Drittliga-Saison ist vorbei. Wer wurde zum Torschützenkönig der diesjährigen Spielzeit gekürt? SPOX präsentiert euch die Top-Torjäger der 3. Liga in der Spielzeit 2018/19.

Torschützenkönig der diesjährigen Drittligasaison ist Marvin Pourie vom Karlsruher SC. Mit 22 Treffern in 37 Spielen setzte sich der Stürmer souverän vor Vorjahressieger Manuel Schäffler und seinem Teamkollegen Anton Fink durch.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 28 Jahre alte Pourie spielt seit Januar 2018 für den KSC. Zuvor spielte der Deutsche Mittelstürmer unter anderem in Dänemark und Belgien. In seinen letzten sieben Einsätzen in dieser Saison erzielte er sieben Tore und hatte somit entscheidenden Anteil daran, dass der KSC am Ende auf Tabellenplatz zwei landete.

3. Liga: Die Torschützenliste der Saison 2018/19

Folgende Akteure führen die Torschützenliste am Saisonende an.

Platz Spieler Verein Einsätze Tore Elfmeter 1 Marvin Pourie Karlsruher SC 37 22 0 2 Manuel Schäffler Wehen Wiesbaden 32 16 2 3 Anton Fink Karlsruher SC 38 15 6 Daniel-Kofi Kyereh Wehen Wiesbaden 34 15 0 5 Nick Proschwitz SV Meppen 27 14 2 6 Stephan Hain SpVgg Unterhaching 28 13 0 Stefan Schimmer SpVgg Unterhaching 34 13 1 8 Martin Koblyanski Preußen Münster 37 12 0 Christian Kühlwetter 1. FC Kaiserslautern 28 12 0

3. Liga: Die Torschützenkönige der letzten Jahre

Mit 27 Treffern in der Saison 13/14 hält Dominik Stroh-Engel den bisherigen Liga-Rekord für die meisten Tore innherhalb einer Spielzeit.