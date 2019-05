VfR Aalen gegen Hansa Rostock heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am 38. Spieltag zum Duell zwischen dem VfR Aalen und Hansa Rostock. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Mannschaften können sich am letzten Spieltag tabellarisch nicht mehr entscheidend verändern. Hansa Rostock steht auf Tabellenrang sechs und kann am letzten Spieltag maximal einen Platz nach oben klettern, der VfR Aalen steht schon länger als Tabellenschlusslicht und Absteiger in die Regionalliga fest.

VfR Aalen gegen Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Saison liegen die Rechte für Deutschlands 3. Liga bei der Telekom. Dementsprechend könnt ihr auch die Partie heute zwischen Aalen und Hansa Rostock live auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport verfolgen.

Zusätzlich dazu bietet die Telekom für alle Abonnenten auch einen Livestream auf magentasport.de an.

Grundsätzlich ist der LIVE-STREAM kostenpflichtig, für Telekom-Kunden ist er aber abrufbar.

Aalen gegen Rostock im LIVE-TICKER

Wer kein Telekom-Abonnement besitzt, hat ab 13.30 Uhr die Möglichkeit, das Spiel auf SPOX im Liveticker mitzuverfolgen. Somit seid ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtige Spielszene.

VfR Aalen gegen Hansa Rostock heute live: Anstoß, Spielort und Schiedsrichter

Die Partie wird am heutigen Samstag um 13.30 Uhr angepfiffen. Das Spiel findet in der Ostalb-Arena in Aalen statt und wird von folgendem Schiedsrichtergespann geleitet:

Schiedsrichter: Markus Wollenweber

Markus Wollenweber Assistenten: Kevin Domnick, Robin Braun

Aalen gegen Rostock: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wie üblich müssen die Trainer circa eine Stunde vor dem Anpfiff ihre Startelf bekannt geben. So könnten die beiden Mannscahften auflaufen:

Aalen: Bernhardt - Büyüksakarya, Schoppenhauer, Rehfeldt, P. Funk - Papadopoulos, Geyer - Amelhaf, Sessa, Schnellbacher - Sliskovic

Bernhardt - Büyüksakarya, Schoppenhauer, Rehfeldt, P. Funk - Papadopoulos, Geyer - Amelhaf, Sessa, Schnellbacher - Sliskovic Rostock: Gelios - Hüsing, Bischoff, Riedel - Ahlschwede, T. Öztürk, Pepic, Rieble - Soukou, Breier, Hilßner

Aalen: Mit einem Sieg gegen Rostock in die Regionalliga

Der VfR Aalen hatte sich schon vor einigem Wochen aus dem Abstiegskampf der 3. Liga verabschiedet, mit 30 Punkten hat man vor dem letzten Spieltag satte neun Punkte Rückstand auf den Vorletzten Fortuna Köln.

Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass Aalen und Trainer Rico Schmitt nach der Saison getrennte Wege gehen werden. Schmitt hatte den Klub Mitte Februar übernommen, aus den 15 Spielen aber auch nur 13 Punkte holen können.

Die Form des VfR Aalen in den letzten fünf Spielen

Spieltag Gegner Ergebnis 33 Sportfreunde Lotte (H) 1:2 34 VfL Osnabrück (A) 0:2 35 KFC Uerdingen 05 (H) 2:4 36 Eintracht Braunschweig (H) 1:3 37 Energie Cottbus (A) 1:2

Hansa Rostock vor Aalen: Mit Sieg auf Pokalfinale vorbereiten

Hansa Rostock wird die Saison im oberen Tabellendrittel abschließen. Trainer Jens Härtel sieht dennoch noch viel Luft nach oben, gesteht auf der Abschluss-PK vor dem Spiel gegen Aalen, dass der Aufstieg das eigentliche Ziel war.

© getty

"Es wäre mehr drin gewesen. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht in unruhiges Fahrwasser gekommen sind", sagte er. Jetzt geht es darum, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Am 25. Mai steigt das große Finale des Landespokals gegen den Torgelower FC Greif.

Die Form von Hansa Rostock in den letzten fünf Spielen

Spieltag Gegner Ergebnis 33 Carl Zeiss Jena (H) 1:2 34 1. FC Kaiserslautern (A) 2:0 35 Sportfreunde Lotte (H) 0:0 36 VfL Osnabrück (A) 2:1 37 KFC Uerdingen 05 (H) 1:1

Aalen gegen Rostock: Die letzten direkten Duelle

Seit vier Jahren gibt es dieses Duell in der 3. Liga, die letzten fünf Ergebnisse zeigen, wie eng diese beiden Mannschaften spielerisch beieinander lagen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 15.12.2018 Hansa Rostock VfR Aalen 1:1 17.03.2018 VfR Aalen Hansa Rostock 1:0 30.09.2017 Hansa Rostock VfR Aalen 1:0 04.03.2017 Hansa Rostock VfR Aalen 1:1 09.09.2016 VfR Aalen Hansa Rostock 1:1

3. Liga: Der 38. Spieltag im Überblick

Im Aufstiegskampf ist alles entschieden, im Tabellenkeller kämpfen allerdings gleich fünf Mannschaften um den Verbleib in der 3. Liga. Am Ende werden zwei Mannschaften den Gang in die Regionalliga antreten müssen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 18.05.19 13.30 Uhr Karlsruher SC Hallescher FC FSV Zwickau SC Preußen 06 Münster SC Fortuna Köln Sonnenhof Großaspach FC Carl Zeiss Jena 1860 München 1. FC Kaiserslautern SV Meppen Sportfreunde Lotte Würzburger Kickers VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 05 SV Wehen Wiesbaden Aalen FC Hansa Rostock Eintr. Braunschweig Energie Cottbus

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag

Der VfR Aalen und Fortuna Köln stehen als Absteiger fest, davor kann noch alles passieren. Schlechteste Karten haben momentan die Sportfreunde Lotte sowie Sonnenhof Großaspach.