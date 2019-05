Sportfreunde Lotte - Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 36. Spieltag der 3. Liga tritt am heutigen Samstag Wehen Wiesbaden gegen die Sportfreunde Lotte an. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie einem LIVE-TICKER.

Das Duell zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SV Wehen Wiesbaden bringt zwar noch keine endgültige Entscheidung im Auf- beziehungsweise Abstiegskampf, eine Niederlage würde aber beiden Teams weh tun. Die Gäste aus Wiesbaden stehen aktuell auf Platz drei, haben allerdings nur einen Punkt Rückstand auf den KSC. Die Sportfreunde aus Lotte stehen aktuell nur auf Platz 15 der Tabelle und würden im Falle einer Niederlage endgültig im Abstiegskampf ankommen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sportfreunde Lotte - SV Wehen Wiesbaden heute live im TV sehen

Telekom überträgt alle Partien der laufenden 3.-Liga-Saison. Das Duell zwischen Lotte und Wiesbaden wird ausschließlich im Pay-TV bei Megenta Sport zu sehen sein.

Sportfreunde Lotte - SV Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM

Das Spiel wird allerdings nicht nur im TV ausgestrahlt. Die Telekom bietet allen Kunden einen Livestream unter magentasport.de an. Telekom-Kunden zahlen in den ersten 12 Monaten nichts für den Service, danach kostet das Angebot allerdings 4,95 Euro im Monat. Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt für das Drittliga-Paket 9,95 Euro/Monat.

Sportfreunde Lotte - SV Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER

Das Spiel zwischen den Sportfreunden aus Lotte und dem SV Wehen Wiesbaden könnt ihr alternativ auch im Liveticker von SPOX mitlesen.

Den LIVETICKER der Partie findet ihr hier!

Lotte - Wiesbaden heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beide Trainer könnten mit folgender Aufstellung in die Partie gehen:

Sportfreunde Lotte: Kroll - Langlitz, M. Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - L. Dietz, Chato, J. Hofmann - Jovic, Wegkamp, Karweina

Kroll - Langlitz, M. Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - L. Dietz, Chato, J. Hofmann - Jovic, Wegkamp, Karweina Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Gül, Wachs - Lorch, Titsch Rivero - Shipnoski, Schönfeld, Dittgen - Kyereh

© getty

3. Liga: Der restliche 36. Spieltag

Am heutigen Samstag könnten bereits die entscheidenden Ergebnisse im Aufstiegskampf fallen. Sowohl Halle, Wiesbaden und auch Karlsruhe treten heute zeitgleich um 14 Uhr an. Platz zwei (Karlsruhe) und Platz vier (Halle) trennen nur fünf Punkte und jeder Ausrutscher kann die Teams den Aufstieg kosten. Spannung ist also garantiert.

Tag Uhrzeit Heim Auswärts Sa., 04.05.19 14 Uhr Hallescher FC Preußen Münster 14 Uhr Karlsruher SC SG Sonnenhof Gorßaspach 14 Uhr FSV Zwickau TSV 1860 München 14 Uhr Carl Zeiss Jena Würzburger Kickers 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern SpVgg Unterhaching 14 Uhr Sportfreunde Lotte SV Wehen Wiesbaden So., 05.05.19 13 Uhr KFC Uerdingen Energie Cottbus 14 Uhr VfR Aalen Eintracht Braunschweig Mo., 06.05.19 19 Uhr Fortuna Köln SV Meppen

3. Liga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen des 36. Spieltags

Ein Blick auf die Tabelle verrät, wie eng das Rennen um den begehrten zweiten Platz ist. Allerdings ist auch am anderen Ende der Tabelle Verlieren verboten.