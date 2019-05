3. Liga heute live – Die Konferenz im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Nicht nur der Saison-Endspurt der 1. und 2. Bundesliga ist an Spannung kaum zu überbieten. Auch in der 3. Liga sind noch einige Entscheidungen offen. Heute sind alle 20 Mannschaften im Einsatz. SPOX liefert euch vor Anpfiff alle Infos rund um die Live-Berichterstattung zu den anstehenden Samstagsspielen der 3. Liga.

3 Liga, 37. Spieltag: Alle Begegnungen in der Übersicht

Der dritten Liga steht ein heißer Saison-Endspurt bevor. Drei Mannschaften kämpfen um den Aufstieg und die Relegation, während sich acht Mannschaften am Tabellen-Ende nach dem Klassenerhalt sehnen. Mit dem VfL Osnabrück steht schon ein sicherer Aufsteiger in die 2. Liga fest. Auch der Abstieg des Drittligisten VfR Aalen in die Regionalliga ist bereits besiegelt.

Nach derzeitigem Tabellen-Stand würde der Tabellenzweite aus Karlsruhe als zweiter Verein, neben Osnabrück, in die 2. Bundesliga aufsteigen. Der Tabellendritte, Wehen Wiesbaden, steht aktuell auf einem Relegationsplatz mit vier Punkten Abstand auf den Vierten der Tabelle.

Alle Begegnungen am vorletzten Spieltag der 3. Liga:

Datum Anpfiff Heim-Team Gast-Team 11.05.19 13:30 Cottbus Aalen 11.05.19 13:30 Unterhaching Lotte 11.05.19 13:30 Halle Braunschweig 11.05.19 13:30 Wehen Osnabrück 11.05.19 13:30 TSV 1860 Fortuna Köln 11.05.19 13:30 Münster Karlsruhe 11.05.19 13:30 Großaspach Zwickau 11.05.19 13:30 Rostock Uerdingen 11.05.19 13:30 Meppen Jena 11.05.19 13:30 K. Würzburg K'lautern

3 Liga live: Übertragung aller Spiele im TV und LIVESTREAM

Um die Live-Übertragung aller Partien am 37. Spieltag kümmert sich heute wie gewohnt MagentaSport. Der Pay-TV-Sender strahlt alle anstehenden Spiele live sowie in voller Länge aus. Neben den Einzelspielen sind alle Begegnungen ebenso in der gesammelten Live-Konferenz zu sehen. Kommentator Benni Zander führt euch durch die Drittliga-Konferenz.

MagentaSport überträgt die Spiele jedoch nicht ausschließlich im Pay-TV. Vielmehr könnt ihr die Samstagsspiele auch mittels MagentaSport-Livestream abrufen.

Nicht nur das Pay-TV ist heute mit von der Partie. Zwei von zehn Drittliga-Duellen werden heute im Free-TV zu sehen sein. Diese Live-Spiele werden im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt:

Anstoß Heim Gast Live-Übertragung 13.30 Uhr Preußen Münster Karlsruher SC SWR, WDR, MagentaSport 13.30 Uhr Hallescher FC Eintracht Braunschweig MDR, NDR, MagentaSport

3. Liga - Konferenz heute im LIVETICKER

Doch das ist nicht alles: Ihr könnt das Spielgeschehen jeder einzelnen Partie auch ohne MagentaSport live mitverfolgen.

Alle Partien am 37. Spieltag könnt ihr mittels Liveticker bei SPOX mitlesen. Am vorletzten Spieltag könnt ihr mittels SPOX-Liveticker zum einen alle Einzelspiele hautnah mitverfolgen. Zum anderen tickert SPOX für euch alle Live-Spiele in der Konferenz.

Zur Live-Konferenz der 3. Liga bei SPOX geht's hier lang. Die Live-Einzelspiele findet ihr hier.

Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück: Topspiel am Samstag

Eine der Top-Begegnungen am 37. Drittliga-Spieltag findet im hessischen Wiesbaden statt. Dort empfängt der SV Wehen Wiesbaden die Niedersachsen vom VfL Osnabrück. Die Einen stehen bereits als Meister und Aufsteiger fest, die Anderen kämpfen noch um den direkten Aufstieg.

Wehen-Trainer Rehm muss beim wichtigen Heimspiel gegen Osnabrück auf Gül (5. Gelbe Karte), Dams (Muskelfaserriss) und Schwadorf (Bänderverletzung im Sprunggelenk) verzichten.

Wehen Wiesbaden - Voraussichtliche Startelf: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Modica, Mintzel - Mrowca - Shipnoski, Schönfeld, Titsch Rivero, Dittgen - Schäffler

VfL-Coach Daniel Thioune musste die Anreise ohne fünf seiner verletzten Profis antreten. Angeschlagen oder verletzt fallen Dercho (Aufbautraining), Engel (Schien- und Wadenbeinbruch), Haubrock (Aufbautraining), Trapp (Rückenprobleme) und Ajdini (Adduktorenverletzung) aus.

VfL Osnabrück - Voraussichtliche Startelf: N.-J. Körber - Agu, Konrad, Susac, St. Tigges - U. Taffertshofer, Blacha - Heider, Alvarez, Ouahim - Girth

3 Liga: Aktuelle Tabellen-Situation vor Anpfiff

Tabellen-Bild vor Beginn des 37. Spieltags: