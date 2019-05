Hansa Rostock gegen den KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag empfängt Hansa Rostock den KFC Uerdingen zum 37. Spieltag der 3. Liga. In diesem Artikel erklären wir euch, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für beide Mannschaften geht es heute nur noch darum, die Saison positiv ausklingen zu lassen. Hansa Rostock möchte Platz fünf halten, der KFC Uerdingen will als Aufsteiger noch in der oberen Tabellenhälfte landen.

Hansa Rostock gegen KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream sehen

In dieser Saison liegen die Rechte für Deutschlands 3. Liga komplett bei der Telekom. Dementsprechend können Telekom-Kunden die heutige Partie auch auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport verfolgen. Darüber hinaus bietet die Telekom auch einen Livestream auf magentasport.de an.

© getty

Rostock gegen Uerdingen heute im LIVE-TICKER

Falls ihr kein Telekom-Kunde seid oder die Partie heute nicht am Bildschirm verfolgen könnt, bietet SPOX ab 13.30 Uhr einen Liveticker an. So seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keine wichtige Spielszene.

Hansa Rostock gegen KFC Uerdingen: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie heute wird, wie alle anderen Spiele auch, um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Ostseestadion in Rostock, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger

Wolfgang Haslberger Assistenten: Jochen Gschwendtner, Markus Huber

Hansa Rostock vor KFC Uerdingen: Mission Platz fünf sichern

Der Aufstieg wurde knapp verpasst, dennoch geht es für die Rostocker darum, sich positiv aus der Saison zu verabschieden und sich bei den Fans noch einmal gut zu präsentieren.

Das Potenzial für kommende Saison stellten die Rostocker in den letzten Wochen schon unter Beweis, denn am vergangenen Spieltag gewann Hansa beim neuen Meister aus Osnabrück mit 2:1.

Die Form von Hansa Rostock in den letzten fünf Ligaspielen

Datum Gegner Ergebnis So., 07.04.19 Fortuna Köln (A) 1:1 Sa., 13.04.19 Carl Zeiss Jena (H) 1:2 So., 21.04.19 1. FC Kaiserslautern (A) 2:0 Sa., 27.04.19 Sportfreunde Lotte (H) 0:0 Fr., 03.05.19 VfL Osnabrück (A) 2:1

KFC Uerdingen: Starkes erstes Jahr in 3. Liga gegen Rostock veredeln

Der KFC Uerdingen galt vor dieser Spielzeit als Aufsteiger als Abstiegskandidat Nummer eins. Allerdings gehört der KFC zwei Spieltage vor Schluss nicht zu den acht Mannschaften, die noch um den Klassenerhalt zittern müssen.

Zwei Siege aus den letzten fünf Ligaspielen waren genug, um den Verbleib in der 3. Liga vorzeitig zu sichern und somit ohne Druck in den Saisonendspurt gehen zu können.

Die Form des KFC Uerdingen in den letzten fünf Ligaspielen

Datum Gegner Ergebnis Sa., 06.04.19 Sportfreunde Lotte (A) 3:1 So., 14.04.19 VfL Osnabrück (H) 1:3 Mo., 22.04.19 Eintracht Braunschweig (H) 0:3 Sa., 27.04.19 VfR Aalen (A) 4:2 So., 05.05.19 Energie Cottbus (H) 1:2

Hansa Rostock gegen KFC Uerdingen: Die letzten direkten Duelle

In der 3. Liga trafen sich Rostock und Uerdingen bisher nur im Hinspiel, allerdings begegnete man sich insgesamt vier Mal in den zwei höchsten deutschen Spielklassen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 08.12.2018 KFC Uerdingen Hansa Rostock 2:1 09.04.1996 Hansa Rostock KFC Uerdingen 1:0 20.10.1995 KFC Uerdingen Hansa Rostock 1:1 20.03.1994 KFC Uerdingen Hansa Rostock 2:1 20.08.1993 Hansa Rostock KFC Uerdingen 2:0

3. Liga heute live: Der 37. Spieltag im Überblick

Besonders spannend wird es heute in Halle, wo der Hallesche FC noch um den Aufstieg, Eintracht Braunschweig gleichzeitig um den Klassenerhalt kämpft.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 11.05. 13:30 Hallescher FC Eintracht Braunschweig Energie Cottbus Aalen FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 SV Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching Sportfreunde Lotte Würzburger Kickers 1. FC Kaiserslautern SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 1860 München SC Fortuna Köln Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau SC Preußen 06 Münster Karlsruher SC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Gleich acht Mannschaften kämpfen vor dem 37. Spieltag noch um den Verbleib in der 3. Liga. An der Tabellenspitze muss der Hallesche FC auf Ausrutscher von Wehen Wiesbaden hoffen, um doch noch die Relegation zu erreichen.