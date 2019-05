TSV 1860 München gegen Fortuna Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 37. Spieltag kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und Fortuna Köln. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das Abstiegsduell des vorletzten Spieltags: 1860 München kann mit einem Sieg heute den Klassenerhalt sichern. Fortuna Köln braucht eigentlich auch dringend drei Punkte, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.

1860 München gegen Fortuna Köln heute live im TV und Livestream sehen

In dieser Saison liegen die Rechte für Deutschlands 3. Liga komplett bei der Telekom. Dementsprechend könnt ihr die Partie heute auch live auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport anschauen. Telekom-Kunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, das Spiel per Livestream auf magentasport.de zu verfolgen.

München gegen Köln heute im LIVE-TICKER

Falls ihr kein Telekom-Abonnement habt oder die Partie heute nicht auf dem kleinen oder großen Bildschirm anschauen könnt, habt ihr die Möglichkeit, ab 13.30 Uhr auf den SPOX-Liveticker zurückzugreifen.

TSV 1860 München gegen Fortuna Köln: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie heute wird, wie alle Spiele, um 13.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das städtische Stadion an der Grünwalder Straße in München, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Oliver Lossius

Oliver Lossius Assistenten: Matthias Lämmchen, Steven Greif

TSV 1860 München vor Fortuna Köln: Mit Sieg gegen Köln noch einmal von der Schippe springen

In München war vor gut zwei Monaten die Welt noch in Ordnung: Der direkte Aufstieg in die 2. Liga schien zwar außer Reichweite, ein Platz im oberen Tabellendrittel aber reine Formsache.

Nach sechs Niederlagen in Folge könnten die Münchner Löwen aber sogar noch absteigen. Momentan hat 1860 gerade einmal vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Ein Sieg heute würde das Abstiegsgespenst aber endgültig verjagen und den Klassenerhalt sichern.

Die Form von 1860 München in den letzten fünf Ligapielen

Datum Gegner Ergebnis Mo., 08.04.19 SG Sonnenhof Großaspach (A) 0:1 Sa., 13.04.19 Preußen Münster (H) 0:1 Sa., 20.04.19 Hallescher FC (A) 0:3 Sa., 27.04.19 Karlsruher SC (H) 0:2 Sa., 04.05.19 FSV Zwickau (A) 2:5

Fortuna Köln vor 1860 München: Das Licht im Tabellenkeller geht so langsam aus

Fortuna Köln kann den Klassenerhalt im Gegensatz zu den Münchner Löwen nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Momentan steht die Fortuna auf dem vorletzen Tabellenplatz, hat aber nur einen Punkt Rückstand auf einen direkten Nichtabstiegsplatz.

Ein Sieg heute, und die Chancen für die Kölner würden sich dramatisch verbessern. Der letzte Ligaerfolg liegt allerdings schon über zwei Monate zurück, auch das Hinspiel gegen 1860 München endete nur torlos.

Die Form von Fortuna Köln in den letzten fünf Ligaspielen

Datum Gegner Ergebnis So., 07.04.19 Hansa Rostock (H) 1:1 Sa., 13.04.19 SV Wehen Wiesbaden (A) 0:3 Sa., 20.04.19 SpVgg Unterhaching (H) 1:1 Sa., 27.04.19 Würzburger Kickers (A) 0:2 Mo., 06.05.19 SV Meppen (H) 1:1

TSV 1860 München gegen Fortuna Köln heute live: Die letzten direkten Duelle im Überblick

Neben dem Hinspiel, das 0:0 endete, gab es in der Vergangenheit schon vier Duelle in der 2. Bundesliga. Dabei konnten die Münchner Löwen zweimal als Sieger vom Platz gehen.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 08.12.2018 Fortuna Köln 1860 München 0:0 06.05.1994 Fortuna Köln 1860 München 0:0 23.10.1993 1860 München Fortuna Köln 2:1 12.04.1992 Fortuna Köln 1860 München 2:1 17.10.1981 1860 München Fortuna Köln 4:0

3. Liga live: Der 37. Spieltag im Überblick

In Halle kommt es zum Duell des Spieltags: Der Hallesche FC kämpft noch um den Aufstieg, Eintracht Braunschweig kann mit einem Auswärtserfolg den Klassenerhalt sichern und somit den direkten Durchmarsch in die Regionalliga verhindern.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 11.05. 13:30 Hallescher FC Eintr. Braunschweig Energie Cottbus Aalen FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 SV Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück SpVgg Unterhaching Sportfreunde Lotte Würzburger Kickers 1. FC Kaiserslautern SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 1860 München SC Fortuna Köln Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau SC Preußen 06 Münster Karlsruher SC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag

Der VfR Aalen steht als einzige Mannschaft schon zwei Spieltage vor Schluss als Absteiger fest, ansonsten kämpfen noch acht Mannschaften um den Klassenerhalt. An der Tabellenspitze steht Osnabrück als Meister fest.