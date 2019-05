1. FC Kaiserslautern gegen FC Bayern München: Das "Retterspiel" im Liveticker

Der FC Bayern München gastiert nach der Double-Feier auf dem Marienplatz im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Der deutsche Rekordmeister tritt im "Retterspiel" gegen den FCK an. Die Einnahmen gehen an den Drittligisten. Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Kaiserslautern gegen FC Bayern München im Liveticker - vor Beginn:

Vor Beginn: Für Bayerns Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ist die Hilfe eine Selbstverständlichkeit: "Der 1. FC Kaiserslautern ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. Viele Jahre hat es intensive, im Rückblick auch legendäre Spiele des FC Bayern in Kaiserslautern gegeben. Der Fußball lebt von Emotionen und sportlicher Rivalität, auch von Solidarität. Deshalb helfen wir gerne und hoffen, dass der 1. FC Kaiserslautern auf absehbare Zeit auch wieder in die Bundesliga aufsteigen kann."

© getty

Vor Beginn: Zum Hintergrund: Lautern befindet sich finanziell in der Krise. Durch das Freundschaftsspiel gegen die Bayern soll das nötige Kleingeld für die Drittliga-Lizenz aufgetrieben werden. Alle Einnahmen des Duells mit dem Double-Sieger fließen in die Vereinskasse der Roten Teufel.

Vor Beginn: Das Spiel im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern beginnt um 18.15 Uhr.

Kaiserslautern - FC Bayern: Übertragung im TV oder Livestream

Das Spiel wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Zudem bietet der Privatsender einen kostenlosen Livestream an. Alle Infos findet ihr hier.

FC Bayern: Retten hat Tradition - eine Auswahl der "Retterspiele"