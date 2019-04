SV Meppen - FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag empfängt der SV Meppen die Mannschaft des FSV Zwickau in der 3. Liga. SPOX verrät euch alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker. Zudem findet ihr hier auch die möglichen Aufstellungen beider Mannschaften.

Der FSV Zwickau ist derzeit in blendender Form und will versuchen die Serie von drei Siegen beim SV Meppen auszubauen. Der heutige Gastgeber kann aktuell dagegen nicht überzeugen, nur eines der letzten fünf Spiele wurde gewonnen. Zuletzt gab es beim Karlsruher SC nichts zu holen. Am Ende stand es 3:1 für den KSC.

SV Meppen gegen FSV Zwickau im TV und LIVESTREAM

Das Spiel SV Meppen - FSV Zwickau (14 Uhr) wird am heutigen Samstag nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Pay-TV Sender MagentaSport die Begegnung live und in voller Länge. Telekom-Kunden haben die Möglichkeit das MagentaSport-Angebot in den ersten zwölf Monaten kostenlos zu nutzen, danach fallen Unkosten von 4,95 Euro im Monat an. Folgendes Personal steht euch dabei am Samstag ab 13.15 Uhr zur Verfügung:

Kommentar: Stefan Fuckert

Stefan Fuckert Moderation: Cedric Pick

Wer einen LIVESTREAM bevorzugt, kann auch den von MagentaSport angebotenen LIVESTREAM zur Begegnung SV Meppen - FSV Zwickau nutzen. Den LIVESTREAM findet ihr hier!

SV Meppen gegen FSV Zwickau heute im LIVE-TICKER

Mit dem SPOX-LIVETICKER habt ihr zudem eine ausführliche Alternative zum bewegten Bild. Somit verpasst ihr nichts vom Spielgeschehen und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Der LIVETICKER beginnt am Samstag pünktlich um 14 Uhr.

SV Meppen - FSV Zwickau heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Beide Trainer werden ihre Aufstellungen rund eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt geben. So könnten die beiden Mannschaften Aufstellung in die Partie gehen:

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Vidovic, Amin - Ballmert, Leugers - Kleinsorge, Piossek, Tankulic - Proschwitz

Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Vidovic, Amin - Ballmert, Leugers - Kleinsorge, Piossek, Tankulic - Proschwitz FSV Zwickau: Brinkies - Antonitsch, Wachsmuth, Gaul, Kartalis - Schröter, Reinhardt, Frick, Miatke - König, Lauberbach

SV Meppen vs. FSV Zwickau: Die vergangenen Aufeinandertreffen

Die beiden Mannschaften kennen sich bereits bestens aus der 2. Liga und nun auch der 3. Liga. Wir werfen einen Blick auf die vergangenen fünf Aufeinandertreffen beider Teams.

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga Sa. 24.11.2018 FSV Zwickau SV Meppen 1:1 3. Liga Sa. 10.02.2018 FSV Zwickau SV Meppen 0:1 3. Liga Fr. 18.08.2017 SV Meppen FSV Zwickau 4:0 2. Liga Fr. 13.02.1998 FSV Zwickau SV Meppen 0:0 2. Liga Sa. 26.07.1997 SV Meppen FSV Zwickau 2:1

3 Liga: Aktuelle Tabelle mit Zwickau und Meppen

Am Freitag fand bereits ein Spiel statt: Großaspach und der Hallescher FC trennten sich mit einem Unentschieden. Dementsprechend sieht die Tabelle vor den Samstagsspielen folgendermaßen aus: