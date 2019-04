3. Liga: Sportfreunde Leute - KFC Uerdingen heute live im FREE-TV, LIVE-Ticker, LIVESTREAM

Am heutigen Samstag steigt der 32. Spieltag der 3. Liga, bei dem die Sportfreunde Lotte den KFC Uerdingen empfangen. Das Spiel im FRIMO Stadion ist für den krisengebeutelten KFC die Gelegenheit, sich endgültig aus der Abstiegszone zu entfernen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Frank Heinemann sprach von einem "geilen Gefühl", als der KFC Uerdingen unter der Woche endlich mal wieder gewonnen hatte. Im Halbfinale des Niederrheinpokals schlugen die Kreferlder Rot-Weiß Essen mit 2:0 und haben dadurch nach wie vor die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Denn diese Chance hat der KFC in der Liga wohl bereits verspielt. Zwölf Spiele in Folge hat Uerdingen dort nicht mehr gewonnen und wurde als Aufstiegsaspirant durchgereicht. Der vierte Platz, der zur Qualifikation für den DFB-Pokal berechtigt, ist nur noch eine Utopie.

Denn jetzt geht es für den KFC darum, nicht noch tiefer in die Abstiegszone abzurutschen. Gegen die abstiegsgefährdeten Sportfreunde aus Lotte muss daher ein Sieg her. Die Ostwestfalen kämpfen ihrerseits um den Klassenerhalt und liegen nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga, Premier League oder Ligue 1 live auf DAZN. Hole dir jetzt einen ersten Gratis-Monat und starte dein ganz persönliches Livestream-Erlebnis.

© getty

Sportfreunde Lotte vs. KFC Uerdingen heute im TV und LIVESTREAN

Das Spiel in der 3. Liga zwischen den Sportfreunden aus Lotte und dem KFC Uerdingen ist eine der Begegnungen aus der dritthächsten deutschen Spielklasse, die im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen werden. Der WDR zeigt die Partie sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream.

Neben diesem Spiel zeigen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an diesem 32. Spieltag auch noch zwei weitere Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream.

Samstag, 6. April um 14 Uhr: Karlsruher SC - SpVgg Unterhaching (SWR)

Samstag, 6. April um 14 Uhr: Car Zeiss Jena - Energie Cottbus (MDR/RBB)

Insgesamt 86 Spiele der 3. Liga zeigen die ARD-Sender in dieser Saison, während die Telekom mit ihrem Pay-TV-Sender Magenta Sport alle Partien live und in voller Länge via Livestreaming überträgt.

Lotte gegen KFC Uerdinge heute im LIVE-TICKER

Wer kein Abonnement bei der Telekom besitzt und am heutigen Samstag auch nicht die Möglichkeit hat, die Partie zwischen Lotte und dem KFC im Livestream oder TV beim WDR zu schauen, der kann von unterwegs den LIVETICKER von SPOX verfolgen. Anpffif der Begegnung ist um 14 Uhr.

KFC Uerdingen schon zwei Trainerentlassungen 2018/19

Die sportliche Talfahrt kostete in dieser Saison bereits zwei Trainern der Krefelder den Job. Die Saison begann unter Aufstiegstrainer Stefan Krämer, der im Ende Januar entlassen wurde. An seiner Stelle wurde Norbert Meier eingesetzt, der jedoch nur zwei Punkte aus sieben Spielen holte, und ebenfalls gehen musste.

Im März setzte der KFC Meiers Co-Trainer Frank Heinemann als Chefcoach ein, der zumindest etwas mehr Stabilität brachte und von vier Spielen an der Seitenlinie nur eine Partie verlor (2:4 gegen Kaiserslautern am 31. Spieltag).

Name Amtseintritt Amtsaustritt Spiele Punkte/Spiel Stefan Krämer 15.03.2018 28.01.2019 39 2,28 Norbert Meier 03.02.2019 15.03.2019 7 0,43

Sportfreunde Lotte im Abstiegskampf: Statistik spricht für Lotte

Carl Zeiss Jena und der VfR Aalen sind mit 28 beziehungsweise 27 Punkten schon so gut wie abgestiegen, denn dieses Jahr gibt es erstmals vier Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalligen. Neun beziehungsweise acht Zähler trennen beide Mannschaften bei noch sieben ausstehenden Spieltagen vom rettenden Ufer.

Also bleiben noch Energie Cottbus, Sonnenhof Großaspach, Eintracht Braunschweig, Fortuna Köln, der FSV Zwickau und die Sportfreunde im unmittelbaren Abstiegskampf übrig. Lotte und Zwickau dürften dabei mit Blick auf das Restprogramm und der Tatsache, dass beide vier Mal im heimischen Stadion antreten, die besten Karten haben.

In den vergangenen Jahren reichten 38, 46, 44, 42, 44, 41, 44, 38, 40 und 41 Punkte für Platz 16. Lotte hat aktuell 36 und trifft unter anderem noch auf Schlusslicht Aale und Cottbus.

3. Liga, Spielplan: Der 32. Spieltag im Überblick