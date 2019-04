Sonnenhof Großaspach - Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Freitag beginnt der 35. Spieltag in der 3. Liga. Im Freitagsspiel treffen heute Sonnenhof Großaspach und der Hallesche FC aufeinander. SPOX liefert euch alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker. Die möglichen Aufstellungen beider Teams findet ihr hier ebenfalls.

Der Hallesche FC holte vor rund einem Jahr Torsten Ziegner vom FSV Zwickau auf die Trainerbank. Seitdem läuft es für den Übungsleiter und den Klub blendend. Halle liegt aktuell auf dem 3. Tabellenplatz und hat im Aufstiegskampf weiterhin gute Chancen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit einem Sieg gegen Sonnenhof Großaspach könnte die Ziegner-Truppe mit dem Karlsruher SC gleichziehen und Druck auf die Badenser ausüben, die am Samstag gehen Sechzig nachziehen.

Sonnenhof Großaspach gegen Hallescher FC im TV und LIVESTREAM

Das Spiel Sonnenhof Großaspach - Hallescher FC wird am heutigen Freitag nicht im Free-TV übertragen. Allerdings zeigt der Pay-TV Sender MagentaSport das Duell beider Mannschaften live und in voller Länge. Alle Kunden der Telekom können das MagentaSport-Angebot in den ersten zwölf Monaten kostenlos genießen, danach kostet der Service 4,95 Euro im Monat.

Neben der Übertragung im TV, bietet MagentaSport auch einen LIVESTREAM zur Begegnung zwischen Sonnenhof Großaspach und dem Halleschen FC an. Den LIVESTREAM findet ihr hier.

Sonnenhof Großaspach - Hallescher FC heute im LIVETICKER

Zudem bietet SPOX einen ausführlichen LIVETICKER zum Spielgeschehen an. Somit verpasst ihr keine Highlights der Partie und bleibt immer bestens informiert. Der LIVETICKER beginnt am Freitag pünktlich um 19.00 Uhr.

Zum SPOX-LIVETICKER der Partie Sonnenhof Großaspach - Hallescher FC geht es hier lang.

Sonnenhof Großaspach vs. Hallescher FC: Voraussichtliche Aufstellungen

Im Kampf um den Klassenerhalt geht Sonnenhof Großaspach angeschlagen in das Duell mit dem Halleschen FC. So fehlen unter anderem Choroba, Leist, Dem, Meiser und Owusu. Halle hat hingegen mit Henschel und Fetsch nur zwei Spieler, die das Duell verpassen.

Sonnenhof Großaspach: K. Broll - Bösel, Gehring, Burger, Poggenberg - Pelivan, Vitzthum - Hercher, M. Hingerl, Baku - Röttger

Hallescher FC: K. Eisele - Schilk, Heyer, Landgraf - Ajani, Washausen, Jopek, Sohm - Bahn - Mai, Pagliuca

Sonnenhof Großaspach - Hallescher FC: Die vergangenen Aufeinandertreffen

Bislang gab es zwischen beiden Mannschaften neun Aufeinandertreffen. Wir werfen einen Blick auf die vergangenen fünf Duelle.

Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 24.11.2018 Hallescher FC Sonnenhof Großaspach 2:0 24.03.2018 Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 0:3 13.10.2017 Hallescher FC Sonnenhof Großaspach 3:0 25.02.2017 Hallescher FC Sonnenhof Großaspach 0:1 27.08.2016 Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 3:0

3 Liga: Aktuelle Tabelle mit Halle und Großaspach

Der Drittliga-Meister sowie der Tabellenzweite steigen direkt in die 2. Liga auf. Der Tabellendritte muss hingegen in die Relegation.