Hallescher FC gegen Würzburger Kickers live: Heute im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag stehen sich unter anderem der Hallesche FC und die Würzburger Kickers gegenüber. Alles was ihr bezüglich der Live-Übertragung und des Livetickers zu diesem Duell wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Neben dem VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden und dem Karlsruher SC ist der Hallesche FC eines der Teams mit den besten Aufstiegschancen. Im Moment trennt die Anhaltiner fünf Punkte vom Relegationsplatz, den aktuell der Karlsruher SC belegt. Für das anstehende Heimspiel gegen Würzburg, muss Trainer Schiele allerdings auf Top-Torjäger Mathias Fetsch verzichten.

Aber auch der heutige Gegner aus Würzburg könnte sich mit einem Sieg in der Tabelle nach vorne katapultieren und die Aufstiegshoffnung somit weiter am Leben erhalten.

Hallescher FC - Würzburger Kickers: Alle Spieldaten im Vorfeld

Der Hallesche FC empfängt die Würzburger Kickers am heutigen Drittliga-Samstag im heimischen Erdgas-Sportpark, welcher mit einem Fassungsvermögen von 15.057 Plätzen ausgestattet ist.

Das Duell des 32. Spieltags der 3. Liga wird heute um 14 Uhr angepfiffen. Dabei übernehmen folgende Unparteiische die Leitung der Partie:

Schiedsrichter: Tim Skorczyk

Tim Skorczyk Assistenten: Fabian Porsch, Andre Schönheit

Hallescher FC gegen Würzburger Kickers heute live: TV und LIVESTREAM

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Dafür geht der Pay-TV-Sender MagentaSport ab 13.45 Uhr live auf Sendung und zeigt die Partie in voller Länge. Folgendes MagentaSport-Duo meldet sich eine Viertelstunde vor Spielbeginn zu Wort:

Kommentator: Mike Münkel

Mike Münkel Moderation: Gari Paubandt

Die Partie Hallescher FC vs. Würzburger Kickers ist sowohl im TV als auch im Livestream bei MagentaSport abrufbar.

Für alle Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom ist das MagentaSport-Angebot in den ersten 12 Monaten kostenlos. Ab dem zweiten Jahr ist das Live-Sportangebot beim Telekom-Konzern für nur 4,95€/Monat verfügbar.

Hallescher FC - FC Würzburger Kickers im LIVETICKER

Jedoch bleibt ihr bezüglich des Spiels Hallescher FC vs. FC Würzburger Kickers nicht nur via TV oder Livestream auf dem Laufenden. Auch der SPOX-Liveticker ermöglicht euch das Spielgeschehen hautnah und in Echtzeit mitzuverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker der Drittliga-Partie Hallescher FC - Würzburger Kickers.

3. Liga: Hallescher FC und Würzburger Kickers - Direkt-Duelle

In Liga Drei duellierten sich beide Mannschaften bisher insgesamt fünfmal. Außerhalb der dritten Liga standen sich beide Teams noch nicht gegenüber.

Alle fünf direkten Aufeinandertreffen zwischen Hallescher FC und Würzburger Kickers:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 27.10.18 Würzburger Kickers Hallescher FC 1:2 14.04.18 Hallescher FC Würzburger Kickers 1:3 04.11.17 Würzburger Kickers Hallescher FC 1:0 01.03.16 Hallescher FC Würzburger Kickers 1:3 19.09.15 Würzburger Kickers Hallescher FC 0:1

3. Liga: Aktuelle Drittliga-Tabelle mit Hallescher FC und Würzburger Kickers

Aktuelle Tabelle vor Beginn des 32. Spieltags: