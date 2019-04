Fortuna Köln trennt sich von Trainer Tomasz Kaczmarek - Oliver Zapel wird Nachfolger

Drittligist Fortuna Köln hat sich vier Spieltage vor dem Saisonende von Trainer Tomasz Kaczmarek getrennt. Der Ex-Bundesligist belegt nach 34 Partien den 18. Tabellenplatz und muss den Abstieg befürchten. Nachfolger wird Oliver Zapel.

Als Nachfolger von Florian Kohfeldt war Zapel zuletzt in der Saison 2017/2018 bei Werder Bremen II aktiv. Kaczmarek war seit Ende Oktober 2018 als Nachfolger für Uwe Koschinat, der zum Zweitligisten SV Sandhausen gewechselt war, für die Kölner Südstädter tätig gewesen.

Der Fußballlehrer holte in 21 Spielen nur 21 Punkte. Am Karsamstag hatten die Fortunen zu Hause nur 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching gespielt, der 3:0-Sieg von Kontrahent Eintracht Braunschweig am Montag beim KFC Uerdingen verschärfte die Situation der Fortuna noch.

"Die Mannschaft hat gegen Unterhaching eine enttäuschende Vorstellung gezeigt, sodass der Trainerwechsel als Impuls von außen leider unvermeidlich geworden ist, um für den Klassenerhalt noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren", sagte Geschäftsführer Michael Schwetje in einer Presseerklärung.