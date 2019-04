3. Liga: TSV 1860 München gegen Preußen Münster heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am 33. Spieltag heute zum Duell zwischen TSV 1860 München und Preußen Münster. Wo und wann die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird, könnt ihr hier nachlesen.

Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga und dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga zeigt die Formkurve der Münchner Löwen auch in dieser Saison weiter nach oben. Zum Aufstieg in die zweite Bundesliga scheint es wohl nicht ganz zu reichen, Platz sechs vor diesem Spieltag ist aber aller Ehren wert.

Für Preußen Münster gilt es, den Abstiegsplätzen so weit wie möglich fernzuhalten. Sechs Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Abstand auf die hinteren vier Ränge gerade einmal sechs Punkte.

TSV 1860 München gegen Preußen Münster heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der 3. Liga liegen dieses Jahr im kompletten Paket bei der Telekom. Daher wird das Spiel zwischen TSV 1860 München und Preußen Münster heute ab 14 Uhr auf Magenta Sport im Pay-TV und auf magentasport.de im Livestream live und in voller Länge zu sehen sein.

Wer kein Telekom-Abonnement besitzt, kann sich das Duell der beiden Traditionsvereine heute auch live im BR oder WDR anschauen. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten darüber hinaus auch einen Livestreaman.

München gegen Münster heute im Liveticker

Darüber hinaus besteht für euch auch die Möglichkeit, ab 14 Uhr bei SPOX das Spiel im LIVETICKER mitzuverfolgen. SPOX bietet außerdem eine Konferenz aller Drittliga-Spiele an, so dass ihr keine wichtige Szene verpasst.

TSV 1860 München gegen Preußen Münster: Spielort und Schiedsrichter

Die Partie wird um 14 Uhr am Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter : Guido Winkmann

: Guido Winkmann Assistenten: Dominik Jolk, Marcel Schütz

1860 München: Minimalisten der Liga

Die Löwen haben sich in den letzten Partien nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Gerade einmal sechs Tore erzielte die Offensive von 1860 in den vergangenen sieben Spielen. Im August hat München zuletzt mehr als zwei Tore erzielt, trotzdem kämpfen sich die Minimalisten der Liga bisher recht erfolgreich durch die Saison.

Nach 32 Spieltagen steht man auf Rang sechs der Tabelle, mit dem Abstieg haben die Löwen in dieser Saison nichts am Hut. Trotzdem: Es besteht noch Luft nach oben, vor allem am letzten Spieltag verschenkte man beim 0:1 in Großaspach drei Punkte.

Dritte Liga: Münster im hinteren Mittelfeld der Tabelle

Preußen Münster muss sich nach vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen wieder nach unten orientieren.

Der aktuelle Tabellenstand vor dem heutigen Spiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. VfL Osnabrück 32 47:22 25 67 2. Karlsruher SC 32 51:32 19 58 3. SV Wehen Wiesbaden 32 60:42 18 55 4. Hallescher FC 32 36:29 7 53 5. FC Hansa Rostock 32 40:41 -1 46 6. 1860 München 32 43:35 8 44 7. Würzburger Kickers 32 46:39 7 44 8. 1. FC Kaiserslautern 32 40:42 -2 44 9. KFC Uerdingen 05 32 38:48 -10 44 10. SV Meppen 32 42:42 0 43 11. SC Preußen 06 Münster 32 40:40 0 42 12. SpVgg Unterhaching 32 45:38 7 41 13. FSV Zwickau 32 37:38 -1 40 14. Sonnenhof Großaspach 32 28:32 -4 37 15. SC Fortuna Köln 32 34:52 -18 37 16. Sportfreunde Lotte 32 28:36 -8 36 17. Eintracht Braunschweig 32 37:47 -10 36 18. Energie Cottbus 32 41:52 -11 34 19. FC Carl Zeiss Jena 32 34:51 -17 31 20. Aalen 32 39:48 -9 30

Der 33. Spieltag der dritten Liga

Meppen und Halle haben den 33. Spieltag gestern Abend eröffnet, heute stehen gleich sechs Partien auf dem Programm. Interessant wird es vor allem in Wiesbaden, wo der Aufstiegskandidat die abstiegsgefährdete Fortuna Köln empfängt. Am Sonntag finden dann noch zwei Spiele statt, bevor der Karlsruher SC den Spieltag gegen die Würzburger Kickers beschließt.

Der restliche Spieltag im Überblick