3. Liga: SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem SV Meppen und dem Halleschen FC. Wo und wann die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist, könnt ihr hier nachlesen.

Der Hallesche FC reist heute zum schweren Auswärtsspiel nach Meppen. Während sich der SVM sechs Spieltage vor Schluss im sicheren Tabellenmittelfeld befindet, hat die Mannschaft aus Halle die große Chance, im Rennen um den Aufstieg heute Druck auf die Konkurrenz aufzubauen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Rückstand auf Relegationsrang zwei beträgt momentan nur zwei Punkte, mit einem Sieg heute würde man zumindest vorübergehend an Wehen Wiesbaden vorbeiziehen.

Meppen gegen Halle heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 3. Liga liegen dieses Jahr im kompletten Paket bei der Telekom. Daher wird das Spiel zwischen dem SV Meppen und dem Halleschen FC heute ab 19 Uhr auf Magenta Sport im Pay-TV und auf magentasport.de im Livestream live und in voller Länge zu sehen sein.

Das Drittligapaket ist für Kunden der Telekom zwölf Monate lang kostenlos, während die restlichen Kunden 4,95€ im Monat bezahlen müssen.

SV Meppen gegen Hallescher FC im Liveticker

Wer unterwegs ist und das Spiel nicht im Stream sehen kann, kann die heutige Partie auch ab 19 Uhr bei SPOX im LIVETICKER verfolgen.

Hallescher FC vor dem Duell mit Meppen: Der Aufstieg ist möglich

Nach dem 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Würzburger Kickers schaut man in Halle wieder hoffnungsvoll auf die Tabelle: Der Rückstand auf Relegationsrang drei wurde wieder auf zwei Punkte verkürzt, der Aufstieg ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Allerdings ist man dafür auch auf die Patzer der Konkurrenz angewiesen. Wiesbaden empfängt morgen Fortuna Köln, der KSC muss erst am Montag in Würzburg ran.

Dritte Liga: Meppen im sicheren Mittelfeld der Tabelle

Für den SV Meppen gibt es in dieser Saison nichts mehr zu holen: Mit 43 Punkten steht man im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Auf einen Abstiegsrang haben die Meppener acht Punkte Vorsprung, mit einem Sieg heute wäre das Thema Abstiegskampf endgültig abgehakt.

3. Liga: Der aktuelle Tabellenstand vor dem 33. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. VfL Osnabrück 32 47:22 25 67 2. Karlsruher SC 32 51:32 19 58 3. SV Wehen Wiesbaden 32 60:42 18 55 4. Hallescher FC 32 36:29 7 53 5. FC Hansa Rostock 32 40:41 -1 46 6. 1860 München 32 43:35 8 44 7. Würzburger Kickers 32 46:39 7 44 8. 1. FC Kaiserslautern 32 40:42 -2 44 9. KFC Uerdingen 05 32 38:48 -10 44 10. SV Meppen 32 42:42 0 43 11. SC Preußen 06 Münster 32 40:40 0 42 12. SpVgg Unterhaching 32 45:38 7 41 13. FSV Zwickau 32 37:38 -1 40 14. Sonnenhof Großaspach 32 28:32 -4 37 15. SC Fortuna Köln 32 34:52 -18 37 16. Sportfreunde Lotte 32 28:36 -8 36 17. Eintracht Braunschweig 32 37:47 -10 36 18. Energie Cottbus 32 41:52 -11 34 19. FC Carl Zeiss Jena 32 34:51 -17 31 20. Aalen 32 39:48 -9 30

3. Liga, Spielplan: Der 33. Spieltag der dritten Liga

Meppen und Halle eröffnen den 33. Spieltag heute Abend, am morgigen Samstag stehen dann gleich sechs 'Partien auf dem Programm. Der Hallesche FC wird dabei gebannt nach Wiesbaden schauen, wo Fortuna Köln zu Gast ist. Am Sonntag finden dann noch einmal zwei Spiele statt, bevor der Karlsruher SC den Spieltag gegen die Würzburger Kickers beschließt.