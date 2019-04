3. Liga: KFC Uerdingen 05 gegen VfL Osnabrück live im TV, Livestream und Liveticker

Am 33. Spieltag der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem KFC Uerdingen 05 und dem VfL Osnabrück. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der VfL Osnabrück steht in der 3. Liga sechs Spieltage vor Schluss kurz vor dem Aufstieg in die zweite Bundesliga. Heute hat der VfL die Chance, den Abstand auf Tabellenplatz zwei auf enorme zwölf Punkte zu vergrößern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das wird aber alles andere als einfach: In Uerdingen trifft Osnabrück auf einen Gegner, der dem aktuellen Tabellenführer schon im Hinspiel (2:1) große Probleme bereitet hat.

KFC Uerdingen gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Rechtepaket für die 3. Liga liegt in dieser Saison komplett bei der Telekom, einzelne Spiele werden zudem in den Dritten Programmen der Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Dazu gehört das heutige Spiel jedoch nicht. Telekom-Kunden können die Partie also live nur auf dem Pay-TV Sender Magenta Sport oder auf magentasport.de verfolgen.

KFC Uerdingen 05 gegen VfL Osnabrück heute im Liveticker

Darüber hinaus bietet SPOX ab 14 Uhr einen Liveticker an, mit dem ihr keine wichtige Aktion des Spiels verpasst.

KFC Uerdingen gegen VfL Osnabrück: Viel Drama im Hinspiel

Am 5. November konnte der VfL das Hinspiel durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich entscheiden. KFC-Defensivmann Christopher Schorch schickte daraufhin eine klare Botschaft in Richtung des Tabellenführers: "Ich freue mich auf das Rückspiel, weil da knallt es richtig,"

Schorch wird beim heutigen Rückspiel zwar fehlen, allerdings haben die Osnabrücker die Kampfansage angenommen und sind heiß auf das heutige Duell. "Jetzt kommt das Rückspiel und dann schauen wir mal, wie es knallt", entgegnete VfL-Stürmer Anas Ouahim unter der Woche.

© getty

KFC Uerdingen: In der 3. Liga momentan im sicheren Mittelfeld der Tabelle

Für den KFC Uerdingen geht es tabellarisch gesehen nur noch um den Klassenerhalt, momentan steht der KFC mit 44 Punkten auf Platz zehn im sicheren Mittelfeld der Tabelle.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. VfL Osnabrück 32 47:22 25 67 2. SV Wehen Wiesbaden 33 63:42 21 58 3. Karlsruher SC 32 51:32 19 58 4. Hallescher FC 33 38:29 9 56 5. FC Hansa Rostock 33 41:43 -2 46 6. SC Preußen 06 Münster 33 41:40 1 45 7. 1. FC Kaiserslautern 33 41:43 -2 45 8. Würzburger Kickers 32 46:39 7 44 9. 1860 München 33 43:36 7 44 10. KFC Uerdingen 05 32 38:48 -10 44 11. SV Meppen 33 42:44 -2 43 12. SpVgg Unterhaching 32 45:38 7 41 13. FSV Zwickau 32 37:38 -1 40 14. Sportfreunde Lotte 33 30:37 -7 39 15. Sonnenhof Großaspach 33 29:33 -4 38 16. Eintracht Braunschweig 33 38:48 -10 37 17. SC Fortuna Köln 33 34:55 -21 37 18. Energie Cottbus 33 42:53 -11 35 19. FC Carl Zeiss Jena 33 36:52 -16 34 20. Aalen 33 40:50 -10 30

3. Liga: Das Restprogramm des VfL Osnabrück

Wenn dem Tabellenführer heute drei Punkte gelingen, wächst der Vorsprung auf Rang zwei wieder auf zwölf Punkte an. Das bedeutet, dass der Aufstieg bei zwei weiteren Erfolgen spätestens am 35. Spieltag gesichert werden kann.

Spieltag Datum Gegner 33 14.04., 14 Uhr KFC Uerdingen 34 20.04., 14 Uhr VfR Aalen 35 27.04., 14 Uhr Energie Cottbus 36 03.05., 19 Uhr Hansa Rostock 37 11.05., 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden 38 18.05., 13.30 Uhr SpVgg Unterhaching

3. Liga: Das Restprogramm des KFC Uerdingen 05

Der KFC könnte mit wichtigen Punkten heute gegen Osnabrück und in den kommenden Wochen gegen Braunschweig und Aalen den Klassenerhalt endgültig sicher machen.