3. Liga heute live: Preußen Münster gegen SV Meppen im TV, Livestream und Liveticker

Der 32. Spieltag der dritten Liga beginnt mit dem heutigen Spiel zwischen Preußen Münster und dem SV Meppen. Hier bei SPOX seht ihr, wo und wann die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

Am heutigen Freitag geht die dritte Liga in den nächsten Spieltag. Der SC Preußen Münster empfängt zum Auftakt den SV Meppen und versucht, sich im engen Mittelfeld gegen den direkten Konkurrenten durchzusetzen.

Preußen gegen Meppen heute im TV und Livestream

Die dritte Liga ist in dieser Saison eine Sache der Telekom. Alle Spiele werden auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport übertragen und so könnt ihr auch das heutige Spiel nur dort ab 18.30 Uhr live sehen. Außerdem gibt es von Magenta Sport einen Livestream, der das Spiel mit folgender Besetzung begleitet:

Kommentar: Stefan Fuckert

Moderation: Anett Sattler

Experte: Peter Vollmann

Preußen vs. Münster heute im Liveticker

Wer sich das Spiel auch ohne Stream nicht entgehen lassen will, der kann Preußen Münster gegen SV Meppen auch hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Ab Anpfiff um 19. 00 Uhr verpasst ihr hier keine wichtige Szene.

Dritte Liga: Preußen extrem heimstark

Der SC Preußen Münster hat derzeit ein paar Probleme, sich in der vorderen Tabellenhälfte zu behaupten. In vier der letzten fünf Spiele gingen die Münsteraner als Verlierer vom Platz. Allerdings zeigt sich der Verein gerade zuhause in guter Verfassung. In diesem Kalenderjahr gelang es bisher nur Hansa Rostock, im Preußenstadion zu gewinnen.

Alle Heimspiele 2019 von Preußen Münster:

Tag Datum Liga Heim Ergebnis Gast Fr 01.02.19 3.BL SC Preußen 06 Münster 2 - 0 1. FC Kaiserslautern Sa 16.02.19 3.BL SC Preußen 06 Münster 0 - 0 VfL Osnabrück Sa 02.03.19 3.BL SC Preußen 06 Münster 4 - 0 Aalen Di 12.03.19 3.BL SC Preußen 06 Münster 0 - 1 FC Hansa Rostock Sa 23.03.19 3.BL SC Preußen 06 Münster 3 - 0 SpVgg Unterhaching

3. Liga: Meppen vorbei an Preußen Münster

Nach dem 2:1-Sieg gegen Großaspach, ist der SV Meppen wieder unter den ersten Zehn in der dritten Liga angekommen. Durch die drei Punkte hat sich das Team von Christian Neidhart am vergangenen Wochenende auch an Preußen vorbei geschoben und wird dementsprechend versuchen, den aktuellen Tabellenplatz in Münster zu verteidigen.

Der 32. Spieltag in der dritten Liga

Am heutigen Freitag wird in der dritten Liga nur in Münster gespielt. Am Samstag folgen weitere sechs Partien, in denen unter anderem der neue Tabellenzweite Wehen Wiesbaden in Zwickau antreten muss. Am Sonntag stehen weitere zwei Begegnungen auf dem Programm, ehe am Montag 1860 München gegen Sonnenhof Großaspach den Spieltag beschließen wird.

Alle Spiele des 32. Spieltages im Überblick: