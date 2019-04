3. Liga heute live: Fortuna Köln gegen Hansa Rostock im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Fortuna Köln und Hansa Rostock. Wo und wann die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird, könnt ihr in diesem Artikel auf SPOX nachlesen.

Hansa Rostock reist am 32. Spieltag nach Köln, um dort gegen die Fortuna anzutreten. Mit Platz fünf in der Tabelle stehen die Hanseaten gut da, haben allerdings auch schon acht Punkte Rückstand auf Rang vier. Fortuna Köln befindet sich dagegen mitten im Kampf gegen den Abstieg.

Köln gegen Rostock heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 3. Liga liegen dieses Jahr im kompletten Paket bei der Telekom. Daher wird das Spiel zwischen Fortuna Köln und Hansa Rostock heute ab 13:00 Uhr auf Magenta Sport im Pay-TV und auf magentasport.de im Livestream in voller Länge zu sehen sein. Das Drittligapaket ist für Kunden der Telekom 12 Monate kostenlos, während die restlichen Kunden 4,95 € im Monat bezahlen müssen.

Köln vs. Rostock im Liveticker

Wer unterwegs ist und das Spiel nicht im Stream genießt, der kann die heutige Partie auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Von der ersten Minute an könnt ihr somit nichts verpassen.

3. Liga: Rostock im Aufschwung

In Rostock ist die Stimmung derzeit mehr als nur gut. Mit zwei Siegen und drei Unentschieden hat man sich in der Tabelle auf den fünften Platz geschoben und sich vom umkämpften Tabellenmittelfeld etwas distanziert. Auch das Hinspiel gegen Köln hat Hansa vor heimischer Kulisse mit 3:1 zu den eigenen Gunsten entschieden. Beste Ausgangslage also für die heutige Begegnung.

Dritte Liga: Fortuna Köln kämpft gegen den Abstieg

Dreht man die Tabelle um, so findet man Köln derzeit auch auf dem fünften Platz. Nur zwei Punkte trennen die Kölner vom Abstiegsrang und dementsprechend mager sieht auch die Heimbilanz in dieser Saison aus. Aus 15 Heimspielen wurden nur 15 Punkte geholt, den letzten Dreier zuhause gab es am 9. Februar, als man Zwickau mit 1:0 bezwang.

Der aktuelle Tabellenstand vor dem heutigen Spiel:

# Team Sp S U N T G Diff P 1 VfL Osnabrück 31 18 10 3 46 22 +24 64 2 Karlsruher SC 32 16 10 6 51 32 +19 58 3 SV Wehen Wiesbaden 32 17 4 11 60 42 +18 55 4 Hallescher FC 32 15 8 9 36 29 +7 53 5 FC Hansa Rostock 31 12 9 10 39 40 -1 45 6 1860 München 31 11 11 9 43 34 +9 44 7 Würzburger Kickers 32 12 8 12 46 39 +7 44 8 1. FC Kaiserslautern 32 11 11 10 40 42 -2 44 9 KFC Uerdingen 05 32 13 5 14 38 48 -10 44 10 SV Meppen 32 12 7 13 42 42 +0 43 11 SC Preußen 06 Münster 32 12 6 14 40 40 +0 42 12 SpVgg Unterhaching 32 9 14 9 45 38 +7 41 13 FSV Zwickau 32 10 10 12 37 38 -1 40 14 Sportfreunde Lotte 32 8 12 12 28 36 -8 36 15 Eintracht Braunschweig 31 8 12 11 37 46 -9 36 16 SC Fortuna Köln 31 9 9 13 33 51 -18 36 17 Sonnenhof Großaspach 31 6 16 9 27 32 -5 34 18 Energie Cottbus 32 9 7 16 41 52 -11 34 19 FC Carl Zeiss Jena 32 6 13 13 34 51 -17 31 20 Aalen 32 6 12 14 39 48 -9 30

Der 32. Spieltag der dritten Liga

Die meisten Partien sind an diesem Spieltag bereits absolviert. Neben dem Duell zwischen Köln und Rostock sind nur noch die Partien VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig (So., 14 Uhr) und Sonnenhof Großaspach gegen 1860 München (Mo., 19 Uhr) zu spielen. Die bisherigen Ergebnisse des 32. Spieltages seht ihr hier im Überblick: