3. Liga heute live: Alle Sonntagsspiele im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Drittliga-Sonntag stehen zwei Begegnungen auf dem Spielplan. Mit dem VfL Osnabrück ist auch ein Aufstiegsaspirant im Einsatz. Wo und wann gespielt wird und wer die Partien live im TV überträgt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Langsam aber sicher geht es in die Crunchtime der 3. Liga, die einiges an Spannung verspricht. Besonders die Mannschaften auf den Tabellenplätzen zwei bis vier liefern sich ein unermüdliches Rennen um den direkten Aufstiegsrang und den Relegationsplatz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sowohl der Hallesche FC (Platz 4) als auch der Karlsruher SC (Platz 3) hoffen noch auf den direkten Aufstieg. Nach aktuellem Tabellenstand gehört der direkte Aufstiegsrang jedoch der Mannschaft aus Wiesbaden, die seit gestern zumindest vorübergehen Platz zwei belegt.

3. Liga live: Heute im TV und im LIVESTREAM

Beide Sonntagspartien der 3. Liga werden ausschließlich im Pay-TV übertragen, nämlich bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns hat sich für die laufende Drittliga-Saison die exklusiven Live-Übertragungsrechte gesichert und ist auch heute wieder mit von der Partie.

Zu sehen sind die Spiele im Livestream bei MagentaSport. Für Telekom-Kunden sind die ersten 12 Monate bei MagentaSport immer kostenfrei. Ab dem 13. Monat ist das Angebot dann für 4,95€/Monat buchbar.

Alle Live-Übertragungen der 3. Liga am heutigen Sonntag in der Übersicht:

Anpfiff Heim Gast Live-Übertragung 13 Uhr SpVgg Unterhaching FSV Zwickau MagentaSport 14 Uhr KFC Uerdingen VfL Osnabrück MagentaSport

© getty

3. Liga heute im LIVETICKER bei SPOX

Mitverfolgen könnt ihr die Drittliga-Spiele aber nicht nur über euren Smart-TV oder per Livestream. Unterwegs hält euch der SPOX-Liveticker jederzeit auf dem Laufenden. Egal ob 1., 2. oder 3. Liga, bei SPOX seid in Sachen Liveticker an der richtigen Adresse.

Zum SPOX-Liveticker des 33. Spieltags der 3. Liga geht es hier lang.

3. Liga - 33. Spieltag: Alle Begegnungen im Überblick

Mit Anpfiff um 13 Uhr greift heute Nachmittag zuerst die SpVgg Unterhaching und der FSV Zwickau ins Spielgeschehen ein. Eine Stunde später empfängt der KFC Uerdingen den Drittliga-Spitzenreiter aus Osnabrück. Die letzte Begegnung am 33. Spieltag heißt Würzburg - Karlsruher SC.

Das sind alle Drittliga-Partien des 33. Spieltags im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Fr., 12.04. 19 Uhr SV Meppen Hallescher FC 0:2 Sa., 13.04. 14 Uhr 1860 München Preußen Münster 0:1 Sa., 13.04. 14 Uhr Energie Cottbus 1. FC Kaiserslautern 1:1 Sa., 13.04. 14 Uhr Eintracht Braunschweig Sonnenhof Großaspach 1:1 Sa., 13.04. 14 Uhr Hansa Rostock Carl Zeiss Jena 1:2 Sa., 13.04. 14 Uhr Wehen Wiesbaden Fortuna Köln 3:0 Sa., 13.04. 14 Uhr VfR Aalen Sportfreunde Lotte 1:2 So., 14.04. 13 Uhr SpVgg Unterhaching FSV Zwickau So., 14.04. 14 Uhr KFC Uerdingen VfL Osnabrück Mo., 15.04. 19 Uhr Würzburger Kickers Karlsruher SC

3. Liga - KFC Uerdingen gegen VfL Osnabrück: Mögliche Team-Aufstellungen

KFC Uerdingen - Voraussichtliche Aufstellungen: Benz - Großkreutz, Maroh, Lukimya, Dorda - Konrad, Pflücke - Beister, Krempicki, Rodriguez - S. Aigner

Benz - Großkreutz, Maroh, Lukimya, Dorda - Konrad, Pflücke - Beister, Krempicki, Rodriguez - S. Aigner VfL Osnabrück - Voraussichtliche Aufstellungen: N.-J. Körber - Ajdini, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Blacha - Heider, Alvarez, Ouahim - Girth

3. Liga: Tabelle vor Anpfiff der Sonntagsspiele

Aktuelle Tabellen-Situation am 33. Spieltag: