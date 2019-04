3. Liga heute live: Alle Sonntags-Partien im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag, den 28. April 2019, werden im Rahmen des 35. Spieltags in der 3. Liga zwei Partien ausgetragen. Wo ihr die Spiele live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

An heutigen Fußball-Sonntag in der 3. Liga stehen zwei Partien an. Am 35. Spieltag muss vor allem Carl Zeiss Jena gegen die SpVgg Unterhaching punkten, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Zudem tritt die Eintracht aus Braunschweig zuhause gegen den Tabellensiebten Preußen Münster an. Auch die Braunschweiger brauchen jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

3. Liga heute live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der 3. Liga werden vom Pay-TV-Sender Magenta Sport übertragen. Der Online-Dienst stellt seinen Kunden unter magentasport.de auch einen Livestream zur Verfügung.

Keine der heutigen Partien wird dabei im Free-TV zu sehen sein. Dementsprechend könnt ihr die folgenden Partien live und exklusiv auf sehen. Die Besetzung sieht wie folgt aus:

Begegnung Kommentator Moderation Eintracht Braunschweig - Preußen Münster (14 Uhr) Andreas Mann Nele Schenker SpVgg Unterhaching - Carl Zeiss Jena (13 Uhr) Franz Büchner Kamila Benschop

3. Liga heute im LIVE-TICKER

Eine Alternative zu den Livestreams und den Übertragungen im TV bietet euch SPOX. Mit einem ausführlichen Liveticker zu beiden Spielen bleibt ihr stets auf dem neuesten Stand. Eine Übersicht über die beiden Liveticker findet ihr hier:

3. Liga: Die Tabelle vor am 35. Spieltag

So sieht die Tabelle am 35. Spieltag in der 3. Liga aus. Der VfL Osnabrück hat bereits den Aufstieg verwirklichen können. Eintracht Braunschweig befindet sich auf dem 14. Tabellenplatz, ein Punktverlust würde aber auchein mögliches abrutschen auf den Relegationsplatz bedeuten. Dies gilt auch für die anderen Beteiligten dieses Spieltags.