3. Liga heute live: Alle Samstags-Partien im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag, den 27. April 2019, finden im Rahmen des 35. Spieltags der 3. Liga sechs Partien statt. Welche Teams gegeneinander spielen und wo ihr die Begegnungen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Es geht um eine ganze Menge an diesem 3. Liga-Samstag. Am 35. Spieltag kämpfen Fortuna Köln, Cottbus und Lotte um den Klassenverbleib. Karlsruhe und Rostock müssen punkten, um die Hoffnung auf den Aufstieg zu wahren.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden vom Pay-TV-Sender Magenta Sport übertragen. Der Online-Dienst stellt seinen Kunden unter magentasport.de auch einen Livestream zur Verfügung.

Allerdings hat der Anbieter kein Exklusivrecht bei der Übertragung: Wie jeden 3. Liga-Samstag sind ausgewählte Spiele auch im Free-TV zu sehen. Diesen Samstag betrifft das folgende Partien:

Die Sender bieten ebenso Online-Livestreams auf ihren Websites an, über die die Spiele live verfolgt werden können.

Die ARD überträgt heute außerdem ausnahmsweise ein Bundesligaspiel. Hier gibt es alle Informationen dazu.

3. Liga heute im LIVE-TICKER

Neben den Livestreams und den TV-Übertragungen habt ihr die Möglichkeit, bei allen Partien des 35. Spieltags in der 3. Liga im ausführlichen Liveticker bei SPOX mitzufiebern. Dabei könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Partien im Einzelspiel mitlest oder die Konferenz mit allen sechs Spielen wählt. Hier ein Überblick über alle SPOX-Liveticker und die Begegnungen der 3. Liga am heutigen Samstag.

Begegnung Liveticker 1860 München - Karlsruher SC (13.15 Uhr) LIVETICKER Würzburger Kickers - Fortuna Köln (14 Uhr) LIVETICKER VfR Aalen - KFC Uerdingen 05 (14 Uhr) LIVETICKER SV Meppen - FSV Zwickau (14 Uhr) LIVETICKER Hansa Rostock - Sportfreunde Lotte (14 Uhr) LIVETICKER Energie Cottbus - VfL Osnabrück (14 Uhr) LIVETICKER Samstags-Konferenz LIVETICKER

3. Liga heute live: Das Duell des Tages

Das Duell mit der meisten Brisanz dürfte am heutigen Samstag Hansa Rostock gegen die Sportfreunde Lotte sein.

Hansa Rostock steht mit 49 Punkten auf Platz fünf der Tabelle. Damit haben sie zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz drei. Will Hansa sich die theoretische Chance auf den Aufstieg erhalten, muss gegen Kellerkind Lotte ein Dreier her.

Die Sportfreunde Lotte trennt lediglich ein mickriges Pünktchen von den Abstiegsplätzen. Zum Vorletzten, Carl Zeiss Jena sind es nur zwei. Es herrscht also Alarmstufe Rot an der Ostsee. Vor den Spielen am Samstag stehen sie allerdings noch auf Platz 16. In diesem engen Abstiegskampf ist jeder Punkt Gold wert.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag

Und so sieht die gesamte Tabelle vor den Samstagsspielen des 35. Spieltags in der 3. Liga aus: Der VfL Osnabrück hat bereits den Aufstieg klar gemacht. Diesen würden Karlsruhe, der Hallescher FC und Wehen gerne ebenfalls realisieren. Im Tabellenkeller ist Aalen fast schon verloren, während Jena, Lotte, Köln und Cottbus weiter hoffen dürfen.