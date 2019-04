3. Liga heute live: Alle Samstags-Begegnungen im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Samstag finden am 34. Spieltag in der 3. Liga sieben Spiele statt. Welche Partien ausgetragen werden und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Viel steht auf dem Spiel, wenn die 3. Liga heute den 34. Spieltag eröffnet: Während Karlsruhe, Wehen und Halle um den direkten Aufstiegs- und den Relegationsplatz kämpfen, brauchen Jena und Aalen dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter aufrechtzuerhalten. Unterhaching will derweil in Köln den Negativlauf stoppen.

3. Liga live: Übertragung der Samstagsspiele im TV und LIVESTREAM

Alle Begegnungen in der 3. Liga werden von Magenta Sport übertragen. Der Pay-TV-Sender stellt seinen Kunden auch einen Livestream zur Verfügung.

Wie jeden Samstag sind jedoch ausgewählte Spiele auch im Free TV bei den dritten Programmen zu sehen. Dieses Wochenende betrifft dies folgende Partien:

VfL Osnbarück - VfR Aalen: NDR/SWR/MDR

Hallescher FC - 1860 München: MDR/BR

Die Sender bieten auch einen Livestream an, mit dem ihr die Begegnungen ebenso unterwegs verfolgen könnt.

3. Liga heute im LIVETICKER

Zusätzlich habt ihr außerdem die Möglichkeit, bei allen Spielen der 3. Liga im umfangreichen Liveticker bei SPOX mitzufiebern. Hierbei steht euch die Wahl zwischen der Konferenz mit den sieben Samstagsspielen sowie dem Einzelspiel mit eurer Lieblingsmannschaft.

3. Liga - Alle Begegnungen am Samstag in der Übersicht

Der VfL Osnabrück kann gegen Schlusslicht Aalen einen weiteren Schritt zum Aufstieg in die 2. Liga machen. Im Falle eines Sieges wäre die Meisterschaft perfekt, sollten die beiden direkten Verfolger Punkte liegen lassen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Sa., 20.04. 14 Uhr Hallescher FC 1860 München Sa., 20.04. 14 Uhr Karlsruher SC SV Meppen Sa., 20.04. 14 Uhr FSV Zwickau Würzburger Kickers Sa., 20.04. 14 Uhr Fortuna Köln SpVgg Unterhaching Sa., 20.04. 14 Uhr Carl Zeiss Jena Wehen Wiesbaden Sa., 20.04. 14 Uhr Preußen Münster Sonnenhof Großaspach Sa., 20.04. 14 Uhr Vfl Osnabrück VfR Aalen

3. Liga: Tabelle vor dem 34. Spieltag

Mit zwei Siegen in Folge hat sich Carl Zeiss Jena wieder ans rettende Ufer herangekämpft. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nur drei Punkte. Nun ist Spitzenteam Wehen in Thüringen zu Gast.