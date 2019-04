Energie Cottbus gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag gastiert am 35. Spieltag der 3. Liga Aufsteiger VfL Osnbarück bei Energie Cottbus. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor dem 35. Spieltag nicht sein: Der VfL Osnabrück machte am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die 2. Liga perfekt und gewann gegen Aalen das sechste Spiel in Folge. Energie Cottbus hingegen steht mit 38 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt jedoch nur drei Tore (Sonnenhof Großaspach).

Energie gegen Osnabrück heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Drittliga-Spiel zwischen Cottbus und Osnabrück findet am heutigen Samstag, den 27. April, um 14 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus statt. Schiedsrichter der Begegnung ist der Berliner Manuel Gräfe.

© getty

Cottbus - Osnabrück heute im TV und LIVE-STREAM

Ihr habt heute gleich mehrere Möglichkeiten, die Partie Cottbus gegen Osnabrück live zu sehen. Im Free-TV übertragen RBBund NDRdie Begegnung, auch im Livestream.

Weiterhin zeigt Pay-TV-Sender MagentaSport alle Spiele der 3. Liga live. Ab 13.45 Uhr startet die Berichterstattung aus Cottbus.

Aber auch ohne Bewegtbild müsst ihr nicht auf die Partie im Stadion der Freundschaft verzichten. SPOX bietet euch einen ausführlichen Liveticker an, der euch mit allen Highlights versorgt.

Energie gegen Osnabrück heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während bei den Lausitzern lediglich die Langzeitverletzten fehlen, müssen die Gäste unter anderem auf die Leistungsträger Felix Agu (Kniebeschwerden) und Anas Ouahim verzichten.

Cottbus: Spahic - Weidlich, Müller, Matuwila, Schlüter - Freitas, Bohl, Gjasula, Hemmerich - Viteritti, Mamba

Spahic - Weidlich, Müller, Matuwila, Schlüter - Freitas, Bohl, Gjasula, Hemmerich - Viteritti, Mamba Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, Konrad, Tigges - Blacha, Taffertshofer - Amenyido, Alvarez, Heider - Girth

Cottbus vs. Osnabrück: Die vergangenen Duelle

Im Hinspiel setzten sich die Niedersachsen durch Tore von Marc Heider, Manuel Farrona-Pulido und Sebastian Klaas vor heimischer Kulisse mit 3:1 durch.

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 24.11.2018 VfL Osnabrück Energie Cottbus 3:1 05.02.2016 VfL Osnabrück Energie Cottbus 0:0 25.08.2015 Energie Cottbus VfL Osnabrück 1:2 07.12.2014 Energie Cottbus VfL Osnabrück 2:2 26.07.2014 Vfl Osnabrück Energie Cottbus 1:3

3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag

Hinter dem souveränen Spitzenreiter VfL Osnabrück kämpfen Karlsruhe, Halle und Wehen Wiesbaden um die weiteren Aufstiegsplätze.

So sieht die Tabelle in der 3. Liga vor den Samstagsspielen aus: