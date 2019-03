3. Liga: Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Spitzenspiel der 3. Liga trifft Wehen Wiesbaden auf den Karlsruher SC. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In einem spektakulären Hinspiel gewann Wehen mit 5:2 in Karlsruher Wildparkstadion. Daniel-Kofi Kyereh erzielte dabei für Wehen drei Tore.

Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC: Datum, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Sonntag um 14 Uhr in der BRITA-Arena in Wiesbaden statt. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Benjamin Cortus Assistenten: Jochen Gschwendtner, Markus Huber

Wehen Wiesbaden vs. Karlsruher SC heute live im TV und Livestream

Das Spitzenspiel gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte hat sich die Telekom gesichert und zeigt das Spiel via Streamingdienst Magenta Sport. Ebenso gibt es einen Livestream auf MagentaSport.de.

Als Telekom-Kunde könnt ihr die 3. Liga in den ersten zwölf Monaten gratis verfolgen, danach fallen pro Monat 4,95 Euro an. Natürlich müsst ihr nicht Telekom-Kunde sein, um die 3. Liga zu sehen. Ein Jahres-Abonnement kostet dann 9,95 Euro im Monat.

Die Übertragung für die heutige Partie beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Nele Schenker

Nele Schenker Kommentator: Markus Höhner

Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC heute im LIVE-TICKER

Bei SPOX könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen. Auch die zweite Partie des Tages zwischen Aalen und Jena gibt es bei SPOX im Liveticker.

Neben der 3. Liga hat SPOX für Euch auch die Bundesliga, Champions League, Premier League und vieles mehr im Liveticker im Programm.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Wehen gegen Karlsruhe.

© getty

Wehen Wiesbaden vs. Karlsruher SC: Voraussichtliche Aufstellungen

Auf Seiten der Wiesbadener sind Marc Wachs (Handbruch) und Patrick Schönfeld (Wadenverletzung) nicht mit dabei. Karlsruhe-Coach Alois Schwartz muss auf Martin Röser (Rippenbruch) und Sven Müller (Bandscheibenvorfall) verzichten.

Wehen: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Mrowca, Titsch Rivero - Shipnoski, Schwadorf - Schäffler, Kyereh

Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Mrowca, Titsch Rivero - Shipnoski, Schwadorf - Schäffler, Kyereh KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Kobald, Wanitzek, M. Lorenz - Pourie, A. Fink

Die Tabelle der 3. Liga

Mit einem Sieg gegen die Gäste könnte der SV Wehen auf Rang 2 vorrücken. Die Karlsruher dagegen würden mit einem Sieg den Vorsprung auf den Konkurrenten auf sechs Punkte vergrößern.