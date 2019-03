VfR Aalen gegen Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfR Aalen empfängt heute am 27. Spieltag der 3. Liga den Halleschen FC. Alle Informationen zur Partie wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Geht man von der Tabelle der 3. Liga aus, treffen am heutigen Sonntag zwei Fußballwelten aufeinander: Während der Hallesche FC nach einer starken Hinrunde als Aufstiegskandidat auf Platz drei verweilt, befindet sich der VfR Aalen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle.

VfR Aalen gegen Hallescher FC: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Duell zwischen dem VfR Aalen und Hallescher FC beginnt am heutigen Sonntag um 14.00 Uhr. Gespielt wird in der Ostalb Arena, ehemals Scholz Arena, in Aalen. Das reine Fußballstadion bietet Platz für 14.500 Zuschauer.

Schiedsrichter: Sven Waschitzki

Sven Waschitzki Assistenten: Marcel Pelgrim, Alexander Ernst

VfR Aalen gegen Hallescher FC live im TV & Livestream

Die Partie könnt ihr leider nicht im Free-TV verfolgen. Einzig der Pay-TV Sender Magenta Sport überträgt das Drittliga-Duell zwischen dem VfR Aalen und Hallescher FC live und in voller Länge. Magenta Sport stellt euch hierfür einen Livestream zur Verfügung. Folgendes Personal wird euch durch das Spiel begleiten:

Kommentator: Martin Piller

Martin Piller Moderatorin: Nele Schenker

VfR Aalen gegen Hallescher FC: LIVE-TICKER

Solltet ihr keine Möglichkeit haben das Spiel vor dem Bildschirm anzusehen, stellt euch SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. Somit verpasst ihr keine Aktion auf dem Rasen und bleibt bestens über das Spielgeschehen informiert.

VfR Aalen - Hallescher FC: Die letzten Duelle

Die letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften waren ziemlich ausgeglichen. Hier ein Überblick.

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 3. Liga 23.09.2018 Hallescher FC VfR Aalen 1:0 3. Liga 20.01.2018 Hallescher FC VfR Aalen 3:2 3. Liga 29.07.2017 VfR Aalen Hallescher FC 2:1 3. Liga 14.03.2017 Hallescher FC VfR Aalen 1:4 3. Liga 20.09.2016 VfR Aalen Hallescher FC 1:1

3. Liga: Die Tabelle zum 27. Spieltag

Hier die aktuelle Tabellensituation der 3. Liga: