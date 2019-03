3. Liga, TSV 1860 München vs. SV Meppen heute live: Übertragung, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga macht Pause, in der 3. Liga wird dagegen an diesem Wochenende gespielt. 1860 München empfängt am heutigen Samstag Meppen. Hier gibt es alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Im Grünwalder Stadion kommt es zum klassischen Mittelfeld-Duell in der 3. Liga, wenn der Tabellenneunte 1860 München den Elften Meppen empfängt

TSV 1860 München vs. SV Meppen: Termin, Anstoßzeit

Am heutigen Samstag gastiert Meppen bei den Münchner Löwen. Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion in der bayerischen Landeshauptstadt. Gespielt wird im ehrwürdigen Gründwalder Stadion.

1860 vs. Meppen: TV-Übertragung, Livestream

Die Drittligabegegnung zwischen 1860 München und Meppen ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen zeigt Telekom-Streamingdienst Magenta Sport das Duell live.

Ab 13.45 Uhr übertragt der Streaming-Anbieter live die Partie. Basti Schwele wird das Spiel kommentieren.

3. Liga: 1860 München gegen Meppen im Liveticker

Wenn ihr die Partie nicht am TV, Laptop oder iPad verfolgen könnt, bieten wir Euch eine Alternative an. Mit unserem Liveticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

1860 München - SV Meppen: Vergangene Duelle

In der Hinrunde mussten die "Sechzger" eine 0:1-Niederlage in Meppen hinnehmen. Besonders bitter war im Oktober vergangenen Jahres der verletzungsbedingt Ausfall von Routinier Jan Mauersberger nach nur zwei gespielten Minuten.

Die weiteren direkten Duelle liegen weit zurück: In der Saison 1993/94 trafen beide Klubs in der 2. Liga aufeinander. Beide Teams verbuchten damals je einen Auswärtssieg.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 07.10.2019 3. Liga Meppen 1860 München 1:0 11.06.1994 2. Liga Meppen 1860 München 0:1 05.12.1993 2. Liga 1860 München Meppen 1:2

Torwart Domaschke verlängert bei Meppen

Unter der Woche gab es aus Meppener Sicht erfreuliche Neuigkeiten: Die Niedersachsen verlängerten mit Torhüter Eric Domaschke um zwei Jahre.

"Erik ist eine feste Größe im Team und für uns sehr wertvoll. Ganz bewusst setzen wir auch in der wichtigen Torwartfrage auf Konstanz", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 30. Spieltag