TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt am 28. Spieltag der 3. Liga die SpVgg Unterhaching. In diesem Artikel erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Partie und wo ihr das Spiel am heutigen Dienstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1860 München und Unterhaching liegen in der Tabelle nur einen Punkt auseinander. Die Löwen befinden sich auf Rang neun, die Spielvereinigung steht mit einem Spiel weniger auf dem sechsten Platz.

TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching: Wo und wann findet das Derby statt?

Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching beginnt am heutigen Dienstagabend um 19 Uhr. Austragungsort des Derbys ist das Grünwalder Stadion, in das rund 21.000 Zuschauer Platz finden.

1860 München gegen Unterhaching heute live im TV und Livestream

Das Derby zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching könnt ihr nicht im Free-TV anschauen. Stattdessen zeigt Telekom-Streamingdienst Magenta Sport das Duell live. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Anpfiff um 18.45 Uhr und wird von folgendem Personal begleitet:

Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Moderator: Alexander Klich

TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE-TICKER

Falls ihr kein Telekom-Kunde seid und keinen Zugang bei Magenta Sport habt, könnt ihr die Partie zwischen 1860 München und Unterhaching im ausführlichen Live-Ticker von SPOX verfolgen.

SPOX bietet zu allen Matches der 3. Liga, 2. Liga und Bundesliga einen Liveticker an.

1860 München - SpVgg Unterchaching: Die vergangenen Duelle

Das Hinspiel in Haching endete 1:1. Nachdem Adriano Grimaldi die Löwen in der 55. Minute in Führung gebracht hatte, glich Stefan Schimmer in der 90. Minute aus.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 26.09.2018 SpVgg Unterhaching 1860 München 1:1 (0:0) 2. Bundesliga 06.05.2007 1860 München SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0) 2. Bundesliga 03.12.2006 SpVgg Unterhaching 1860 München 5:1 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Die Teams zwischen Platz 12 und fünf trennen lediglich zwei Punkte. Die SpVgg Unterhaching hat allerdings ein Spiel weniger. Das ist die Tabelle der 3. Liga vor dem 28. Spieltag: