KFC Uerdingen - Fortuna Köln heute live: Die Partie im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

In der 3. Liga steht heute das erste Spiel des 29. Spieltags vor der Tür. Im Abend-Spiel empfängt der KFC Uerdingen vor heimischem Publikum Fortuna Köln. Bei SPOX werdet ihr mit allen Infos rund um diese Partie versorgt. Außerdem erfahrt ihr, wo es eine Live-Übertragung und einen Liveticker gibt.

Tabellarisch trennen den KFC Uerdingen und Fortuna Köln fünf Punkte. Während die Aufstiegschancen des KFC immer geringer werden, muss Fortuna weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen. Noch steht das Team von Tomasz Kaczmarek auf dem sicheren 14. Tabellenplatz. Allerdings ist die Fortuna lediglich vier Punkte von einem direkten Abstiegsrang entfernt, sodass die Abstiegsgefahr weiterhin besteht.

Bei den Gastgebern vom KFC Uerdingen dürfte sich die Freude über das heutige Freitagsspiel in Grenzen halten. Der Grund ist einfach: In dieser Saison konnten die Uerdinger bislang noch kein Freitagabend-Spiel für sich entscheiden.

KFC Uerdingen - Fortuna Köln: Alle Daten zum Spiel

Die Freitagsbegegnung zwischen dem KFC Uerdingen und Fortuna Köln wird heute Abend um 19 Uhr angepfiffen. Wegen des Umbaus der eigentlichen KFC-Heimspielstätte, des Grotenburg-Stadions, rollt der Ball auch heute wieder in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Folgende Unparteiischen übernehmen die Leitung der Partie in Duisburg:

Schiedsrichter: Henrik Bramlage

Assistenten: Patrick Schwengers, Jost Steenken

KFC Uerdingen vs. Fortuna Köln live: Live-Übertragung im TV/LIVESTREAM

Das Drittliga-Duell KFC Uerdingen 05 vs. Fortuna Köln wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen gibt es wie gewohnt eine Live-Übertragung beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Der Pay-TV-Sender der Telekom überträgt in dieser Saison alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge.

Eine halbe Stunde vor Anpfiff, also ab 18.30 Uhr, geht es mit den Vorberichten zum Spiel los. Folgendes MagentaSport-Personal ist heute Abend mit von der Partie:

Kommentator: Markus Höhner

Experte: Peter Vollmann

Neben der Übertragung im TV ist die Drittliga-Begegnung auch im Livestream bei MagentaSport zu sehen. Alle Telekom-Kunden können das MagentaSport-Paket mit Sky Sport Kompakt für 9,95€/Monat im Jahresabo buchen. Die Nicht-Telekom-Kunden können das Programm auf MagentaSport für 24,95€ im Monat buchen.

KFC Uerdingen gegen SC Fortuna Köln im LIVETICKER

Neben der Live-Übertragung im TV oder im LIVESTREAM bei MagentaSport gibt es eine weitere Alternative. SPOX bietet all denjenigen, die das Spiel KFC Uerdingen vs. Fortuna Köln nicht am TV-Bildschirm verfolgen können, einen Liveticker zum Spiel.

Abgesehen vom heutigen Abendspiel tickert SPOX auch die restlichen neun Partien des 29. Spieltags der 3. Liga.

KFC Uerdingen 05 - Fortuna Köln: Mögliche Aufstellungen

Beim KFC Uerdingen fallen Udegbe (Schulter-OP), Vollath (Innenbandriss im Knie), Aigner (Knieprobleme), Daube (Problem an Patellasehne) und Ibrahimaj (Sehnenabriss am Oberschenkel) verletzungsbedingt aus.

Fortuna Köln muss auf Bruhns (Mittelhandbruch), Abu Hanna (Oberschenkelverletzung), Andersen (Oberschenkelverletzung) und Hartmann (Muskelfaserriss) verzichten.

KFC Uerdingen - Vorauss. Aufstellung: Benz - Großkreutz, Maroh, Lukimya, Dorda - Pflücke, Matuschyk - Beister, Litka, Rodriguez - Osawe

Benz - Großkreutz, Maroh, Lukimya, Dorda - Pflücke, Matuschyk - Beister, Litka, Rodriguez - Osawe Fortuna Köln - Vorauss. Aufstellung: Rehnen - Ernst, Fritz, Ruprecht, Bröker - Scheu, Brandenburger, Kegel, Eberwein - Pintol, Dahmani

3. Liga: Tabelle mit KFC Uerdingen und Fortuna Köln

Aktuelle Tabellensituation in der 3. Liga: