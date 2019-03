Hansa Rostock vs. FSV Zwickau live: Heute im Free-TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Nachdem der FSV Zwickau bereits am Montag im ostdeutschen Duell auf den FC Energie Cottbus traf, spielt das Team von Trainer Joe Enochs am Samstag-Nachmittag das zweite Ost-Derby in einer Woche. Heute heißt der Gegner Hansa Rostock. Alles rund um die Live-Übertragung im Free-TV und im Stream erfahrt ihr hier bei SPOX.

In bislang sieben direkten Vergleichen zwischen Hansa Rostock und dem FSV Zwickau gab es vier Unentschieden. Hansa Rostock ging zweimal, der FSV Zwickau einmal als Sieger vom Platz.

Hansa Rostock gegen FSV Zwickau live: TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Das Ost-Derby zwischen Hansa Rostock und FSV Zwickau wird sowohl im frei empfangbaren Fernsehen, als auch im Bezahlfernsehen zu sehen sein. Im Free-TV wird die Partie von zwei öffentlich-rechtlichen TV-Sendern übertragen. Um die Live-Übertragung im Pay-TV kümmert sich MagentaSport.

MagentaSport ist ein Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns, der sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte aller Drittliga-Spiele gesichert hat. Das MagentaSport-Paket ist im ersten Jahr für alle Telekom-Kunden kostenlos. Danach sind die Live-Inhalte für 4,95€/Monat abrufbar.

Alle drei TV-Sender zeigen die Partie Hansa Rostock vs. FSV Zwickau auch im Livestream:

Anpfiff Heim Auswärts Live-Übertragung/Live-Stream 14 Uhr Hansa Rostock FSV Zwickau NDR, MDR, MagentaSport

Natürlich hält euch SPOX zum Ost-Duell Hansa Rostock vs. FSV Zwickau jederzeit mittels des Livetickers auf dem Laufenden. Hier geht es zum SPOX-Liveticker.

Hansa Rostock - FSV Zwickau: Daten zum Spiel

Die Begegnung des Sechsten gegen den Dreizehnten der 3. Liga wird heute um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das 29.000 Zuschauer fassende Rostocker Ostseestadion.

Folgendes Schiedsrichter-Gespann leitet die Partie Hansa Rostock vs. FSV Zwickau:

Schiedsrichter: Franz Bokop

Assistenten: Christian Meermann, Konrad Oldhafer

FC Hansa Rostock vs. FSV Zwickau - Mögliche Aufstellungen

Bei den Rostockern fallen Abwehrmann Max Reinthaler (Wadenverletzung) und Angreifer Marco Königs (Reha nach Mittelfußbruch) verletzungsbedingt aus.

Der FSV Zwickau reist ohne die verletzten oder angeschlagenen Matti Kamenz, Julian Hodek und Janik Mäder nach Rostock.

Hansa Rostock: Gelios - Ahlschwede, Hüsing, Riedel, Rieble - Soukou, Wannenwetsch, T. Öztürk, Scherff - Pepic, Biankadi

Gelios - Ahlschwede, Hüsing, Riedel, Rieble - Soukou, Wannenwetsch, T. Öztürk, Scherff - Pepic, Biankadi FSV Zwickau: Brinkies - Antonitsch, Wachsmuth, Gaul - Schröter, Reinhardt, Frick, Miatke - Könnecke - König, Lauberbach

Hansa Rostock und FSV Zwickau: Die Top-Torjäger

Top-Torschützen von Hansa Rostock:

Spieler Tore C. Soukou 9 P. Breier 5 M. Königs 5

Die erfolgreichsten Torschützen auf Seiten des FSV Zwickau:

Spieler Tore T. Wachsmuth 8 R. König 6 N. Antonitsch 3

3. Liga: Die aktuelle Tabelle mit Hansa Rostock und FSV Zwickau

