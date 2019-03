Hansa Rostock - Hallescher FC heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag, den 18. März, empfängt Hansa Rostock den Halleschen FC am 29. Spieltag der 3. Liga. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Während Hansa Rostock mit 40 Zählern auf dem achten Tabellenplatz steht, befindet sich der Hallesche FC im Rennen um den Aufstieg. Halle kann mit einem Sieg auf Rang drei aufrücken und damit den Religationsplatz einnehmen.

Hansa Rostock - Hallescher FC: Wann und wo findet die Partie statt?

Hansa Rostock empfängt den Halleschen FC am heutigen Montagabend um 19 Uhr. Die Partie wird im Ostseestadion in Rostock ausgetragen. Die Arena bietet rund 29.000 Zuschauern einen Platz.

Hansa Rostock vs. Hallescher FC heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Streamingdienst Magenta Sport das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 18.45 Uhr und wird von folgendem Personal begleitet:

Moderatorin: Anett Sattler

Kommentator: Gari Paubandt

Rostock gegen Halle im Liveticker

Falls ihr keine Möglichkeit habt das Spiel live zu sehen, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX bietet neben der 3. Liga auch Liveticker zur Bundesliga, Champions League und vielen weiteren Sportevents an.

Hansa Rostock - Hallescher FC: Die vergangenen Duelle

Hansa Rostock gewann das Hinspiel in Halle mit 1:0. Cebio Soukou erzielte das entscheidende Tor bereits in der dritten Spielminute.

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 3. Liga 16.10.2018 Hallescher FC Hansa Rostock 0:1 (0:1) 3. Liga 05.05.2018 Hansa Rostock Hallescher FC 4:2 (2:0) 3. Liga 01.12.2017 Hallescher FC Hansa Rostock 0:2 (0:0)

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Hansa Rostock kann mit einem Sieg auf den fünften Platz springen, Halle würde bei einem Dreier auf den Religationsplatz vorrücken.