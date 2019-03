Hallescher FC - Energie Cottbus live: Die Partie heute im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Fünf Spiele gab es bereits am gestrigen Dienstag des 28. Spieltags bereits. Heute werden fünf weitere Begegnungen ausgetragen. Unter anderem die Partie Hallescher FC gegen Energie Cottbus. Alle Infos zu den Live-Übertragungen sowie dem LIVETICKER erfahrt ihr hier bei SPOX.

Beide Mannschaften sind zuletzt ungeschlagen und können dementsprechend selbstbewusst in das anstehende Drittliga-Duell gehen.

Der Hallesche FC könnte sich mit der heutigen Partie gegen Energie Cottbus die maximale Punkte-Ausbeute von 9 Zählern aus drei Spielen sichern. Energie Cottbus hofft, den Sieg aus der letzten Woche als positiven Schwung in die Begegnung mitnehmen zu können. Energie-Coach Wollitz betonte immer wieder: "Wenn wir den ersten Sieg holen, dann können wir auch eine Serie starten."

Hallescher FC vs. Energie Cottbus: Alle Daten rund um das Spiel

Heute Abend trifft der Hallesche FC auf den FC Energie Cottbus. Damit kommt es zum Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenachtzehnten der 3. Liga. Anstoß ist um 19 Uhr im Erdgas-Sportpark von Halle. Und folgendes Schiedsrichter-Gespann übernimmt die Leitung der Partie in Halle:

Schiedsrichter: Timo Gerach

Assistenten: Niklas Dardenne, Benedikt Seyler

Hallescher FC - Energie Cottbus live: Übertragung im TV und im LIVESTREAM

Übertragen wird die Partie Hallescher FC vs. Energie Cottbus sowohl im TV, als auch im Livestream. Beides wird vom Bezahlsender des Telekom-Konzerns, MagentaSport gezeigt. MagentaSport überträgt in dieser Saison alle Einzelspiele der 3. Liga live und in voller Länge.

Auch die Drittliga-Begegnung zwischen dem Halleschen FC und Energie Cottbus wird im Pay-TV und per Livestream von der Telekom übertragen. MagentaSport meldet sich ab 18.45 Uhr mit folgendem Personal zu Wort:

Kommentator: Alexander Küpper

Moderation: Anett Sattler

Alle Telekom-Kunden haben die Möglichkeit, das MagentaSport-Paket mit Sky Sport Kompakt für 9,95€/Monat zu buchen.

Hallescher FC gegen FC Energie Cottbus im LIVETICKER

All diejenigen, die keinen Zugang zu MagentaSport haben, können die Partie natürlich auch via SPOX-Liveticker verfolgen. Zum Liveticker der Begegnung Hallescher FC - FC Energie Cottbus geht es hier.

Hallescher FC - FC Energie Cottbus: Mögliche Aufstellungen

Halle-Trainer Torsten Ziegner muss für das anstehende Heimspiel auf zwei seiner Profis verzichten. Erik Henschel (Bänderanriss im Sprunggelenk) und Sebastian Mai (Innenbandanriss im Knie) stehen heute verletzungsbedingt nicht im Kader.

Der FC Energie Cottbus und Claus-Dieter Wollitz müssen auf Knechtel, Kruse, Stanese, Zickert, Zimmer und Scheidhauer verzichten.

Hallescher FC - Vorrauss. Aufstellung: K. Eisele - Schilk, Heyer, Landgraf - Ajani, Lindenhahn, Washausen, Manu - Bahn - Sohm, Fetsch

K. Eisele - Schilk, Heyer, Landgraf - Ajani, Lindenhahn, Washausen, Manu - Bahn - Sohm, Fetsch FC Energie Cottbus - Vorrauss. Aufstellung: Rauhut - Weidlich, Matuwila, R. Müller, Schlüter - J. Gjasula, D. Bohl - Hemmerich, Marcelo Freitas, Viteritti - Mamba

Tabelle der 3. Liga vor Anpfiff der Partie Hallescher FC vs. Energie Cottbus

Während die Profis vom Halleschen FC ernsthafte Aufstiegsambitionen haben, geht es für den FC Energie Cottbus im Tabellenkeller ums nackte Überleben und den Klassenerhalt.

Die aktuelle Tabellen-Situation der 3. Liga vor Anpfiff der Partie Hallescher FC - Energie Cottbus: