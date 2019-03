Eintracht Braunschweig vs. 1860 München live: Heute im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Heute steht in Liga Drei ein spannendes Löwen-Duell zwischen Braunschweig und dem TSV 1860 München auf dem Spielplan. Bei SPOX erfahrt ihr alles, was ihr in puncto Live-Übertragung, Liveticker, Spieldaten und Kaderplanungen beider Teams wissen müsst.

In Braunschweig treffen am Samstagnachmittag zwei formstarke Teams aufeinander. Beide Mannschaften sammelten in den vergangenen fünf Spielen je neun Zähler (3 Siege, 2 Niederlagen). Die Eintracht kletterte nach einer komplett verpatzten Hinrunde inzwischen auf Platz 16 und wittert auch gegen zuletzt starke Löwen Morgenluft: "Wir sind nicht chancenlos, in dieser Liga ist niemand chancenlos."

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München: Spielbeginn, Spielort, Schiedsrichter

Wie alle anderen Drittliga-Partien am Samtag wird auch das Duell zwischen Braunschweig und dem TSV 1860 München um 14 Uhr angepfiffen. Die Gastgeber empfangen die Münchner Löwen im altehrwürdigen Eintracht-Stadion, das 1923 eröffnet wurde.

Folgendes Schiedsrichter-Gespann hat der DFB für das traditionsreiche Löwen-Duell bestimmt:

Schiedsrichter: Eric Müller

Linienrichter: Simon Rott, Matthias Lämmchen

Eintracht Braunschweig vs. TSV 1860 München: TV-Übertragung & LIVESTREAM

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Die Begegnung Eintracht Braunschweig vs. 1860 München wird exklusiv von MagentaSport ausgestrahlt. Telekom-Kunden sehen alle Drittliga-Begegnungen dieser Saison in den ersten zwölf Monaten kostenlos . Ab dem 13. Monat sind alle Sportevents (DEL, BBL, Euroleague uvm.) bei MagentaSport für 4,95€ im Monat abrufbar.

Neben der Übertragung im Pay-TV können MagentaSport-Kunden die Partie Eintracht Braunschweig - 1860 München auch im Livestream mitverfolgen.

Eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 13.45 Uhr, starten die Vorberichte zum Spiel.

Eintracht Braunschweig - 1860 München live: LIVETICKER als Alternative

Alle Eintracht- und 1860-Fans können die Partie selbstverständlich auch von unterwegs über den SPOX-Liveticker mitverfolgen. SPOX tickert, wie gewohnt, alle Drittliga-Partien des Tages. Hier geht es zum Liveticker des Spiels Eintracht Braunschweig vs. 1860 München.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Kader, Verletzungen

Eintracht-Coach Schubert muss beim anstehenden Heimspiel auf drei seiner Schützlinge verzichten. Felix Burmeister fällt wahrscheinlich aufgrund von Leistenproblemen aus, während Steffen Nkansah (Rotsperre) und Marc Pfitzner (5. Gelbe Karte) gesperrt sind.

Seinem Gegenüber Daniel Bierofka fehlen mit Hendrik Bonmann (Fußverletzung), Jan Mauersberger (Muskelfaserriss), Quirin Moll (Kreuzbandriss) und Noel Niemann (Aufbautraining) vier Löwen-Profis.

Eintracht Braunschweig - 1860 München: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Menz, Kijewski - Fürstner, Nehrig - Y. Otto - Bär, P. Hofmann, Janzer

TSV 1860 München: Hiller - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Lex, Wein, Bekiroglu, Karger - Mölders, Owusu

3. Liga: Die Tabelle

Die aktuelle Tabelle vor dem Aufeinandertreffen von Eintracht Braunschweig und 1860 München: