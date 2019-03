3. Liga: Die nächsten Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Trotz Länderspielpause steht am Wochenende der nächste Spieltag der 3. Liga an. Wer gegen wen spielt und wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Bereits 29 Spieltage wurden in der laufenden Spielzeit der 3. Liga absolviert. Die Tabellensituation verspricht für die restliche Saison ein spannendes Restprogramm. Der Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga ist äußerst eng - und an diesem 30. Spieltag treffen zwei der drei Verfolger des VfL Osnabrück im direkten Duell aufeinander. Der Vierkampf an der Spitze bleibt also spannend.

3. Liga: Die Partien im Überblick

Unter anderem kommt es zum Aufstiegsduell zwischen Halle und Wehen Wiesbaden. Dazu spielt im Tabellenkeller der FSV Zwickau gegen Energie Cottbus.

Datum Uhrzeit Heim Gast 22.03.2019 19 Uhr Fortuna Köln VfR Aalen 23.03.2019 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena KFC Uerdingen 23.03.2019 14 Uhr TSV 1860 München SV Meppen 23.03.2019 14 Uhr SG Sonnehof Großaspach FC Würzburger Kickers 23.03.2019 14 Uhr Preußen Münster SpVgg Unterhaching 23.03.2019 14 Uhr Hallescher FC SV Wehen Wiesbaden 23.03.2019 14 Uhr Karlsruher SC Hansa Rostock 24.03.2019 13 Uhr 1. FC Kaiserslautern VfL Osnabrück 24.03.2019 14 Uhr Sportfreunde Lotte Eintracht Braunschweig 25.03.2019 19 Uhr FSV Zwickau Energie Cottbus

3. Liga im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga könnt ihr live bei Magenta Sport verfolgen. Magenta Sport ist ein Angebot der Telekom und ist für Telekom-Kunden drei Monate lang kostenlos. Danach kostetet es 9,95 Euro im Monat.

Dazu zeigt die Öffentlich-Rechtlichen Sender 86 Spiele im Monat. An diesem Spieltag werden folgende Partien im Free-TV übertragen:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung im Free-TV 23.03.2019 14 Uhr Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen MDR, WDR 23.03.2019 14 Uhr Karlsruher SC - Hansa Rostock SWR, NDR

3. Liga im LIVE-TICKER

Die Partien der 3. Liga könnt ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben der 3. Liga bietet euch SPOX auch Liveticker zur Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und vielen weiteren Events an.

Hier geht es zum Liveticker-Angebot für die 3. Liga.

3. Liga: Die Ergebnisse des letzten Spieltages im Überblick

Eintracht Braunschweig befreite sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Meppen aus dem Tabellenkeller. Uerdingen entließ Trainer Norbert Meier, der die Mannschaft erst seit dem 3. Februar trainiert hatte.

KFC Uerdingen - Fortuna Köln 1:1

Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 2:0

SpVgg Unterhaching - Sonnenhof Großaspach 0:0

Würzburger Kickers - 1860 München 2:1

Sportfreunde Lotte - 1. FC Kaiserslautern 0:2

VfL Osnabrück - Carl Zeiss Jena 3:1

VfR Aalen - FSV Zwickau 1:1

Energie Cottbus - Karslruher SC 0:2

Eintracht Braunschweig - SV Meppen 3:0

Hansa Rostock - Hallescher FC

3. Liga: Die Tabelle im Überblick

29 Spieltage wurden bereits absolviert. Die Tabelle der 3. Liga gibt es hier im Überblick.