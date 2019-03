3. Liga heute live: Würzbugrer Kickers gegen Preußen Münster im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Liga steigt heute die Partie zwischen den Würzburger Kickers und Preußen Münster. Alles rund um das Spiel, inklusive wann ihr es im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, gibt es hier bei SPOX.

Die Würzburger Kickers empfangen heute am 31. Spieltag den SC Preußen 06 Münster zum Duell. Das Aufeinandertreffen ist aufgrund der aktuellen Tabellenlage besonders brisant. Beide Teams liegen derzeit punktgleich direkt hintereinander auf Platz acht und neun.

Würzburg gegen Preußen Münster heute im TV und Livestream

Im Free-TV sucht ihr das Spiel zwischen Würzburg und Preußen Münster vergebens. Da die Telekom die Übertragungsrechte besitzt, gibt es die Begegnung nur auf Magenta Sport zu sehen. Dieses gibt es im Jahres-Abonnement für 9,95 € im Monat. Wenn ihr Kunde bei der Telekom seid, erhaltet ihr das Paket in den ersten 12 Monaten gratis, danach fallen pro Monat 4,95 Euro an. Ebenso gibt es einen Livestream auf Magenta Sport .

3. Liga: Würzburg vs. Münster im Liveticker

Auch ohne Livestream-Abo könnt ihr die dritte Liga live verfolgen. Schaut dazu einfach hier bei SPOX im Liveticker vorbei und verpasst keine Sekunde aus der Flyeralarm Arena in Würzburg.

Die dritte Liga: Würzburg länger ohne Sieg

Die Würzburger Kickers spielen eine solide Saison, in den letzten fünf Spielen zeigte die Formkurve bei nur einem Sieg allerdings nach unten. Im Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn soll endlich wieder ein Dreier her. "Wir haben im Hinrundenduell eine starke Leistung gezeigt, aber unglücklich mit 0:1 verloren. Trotz des bitteren Endes in Großaspach werden wir mit breiter Brust in dieses Match gehen", zeigt sich Kickers-Mittelfeldmann Simon Skarlatidis zuversichtlich.

3. Liga: Münster entweder Top oder Flop

Auch wenn beide Mannschaften aktuell punktgleich da stehen und jeweils 36 Tore zugelassen haben, fehlt Münster in der Saison bisher die Konstanz. Aus allen 30 Partien endeten bisher gerade einmal fünf mit einem Unentschieden. Nur Wiesbaden hat bisher einmal weniger die Punkte geteilt. Von den restlichen Spielen hat Preußen Münster 13 gewonnen und zwölf verloren. Bleibt also abzuwarten, wohin das Pendel gegen Würzburg ausschlägt.

Würzburger Kickers und Preußen Münster im Vergleich

Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams gingen die Münsteraner knapp mit 1:0 als Sieger vom Platz. Auch die Gesamtbilanz sieht für Münster freundlicher aus. Von fünf Spielen gab es drei Siege für die heutigen Gäste. Würzburg konnte bisher nur ein Duell für sich entscheiden.

Die aktuelle Tabelle vor dem heutigen Spieltag:

Platz Team Sp. Tore Diff. Pkt. 1. VfL Osnabrück 30 45:22 23 61 2. Karlsruher SC 30 47:30 17 55 3. SV Wehen Wiesbaden 30 57:40 17 52 4. Hallescher FC 30 35:29 6 49 5 1. FC Kaiserslautern 31 40:41 -1 44 6. 1860 München 30 42:33 9 43 7. FC Hansa Rostock 30 36:39 -3 42 8. Würzburger Kickers 30 43:36 7 41 9. SC Preußen 06 Münster 30 37:36 1 41 10. KFC Uerdingen 05 31 35:47 -12 41 11. SpVgg Unterhaching 30 45:34 11 40 12. SV Meppen 30 39:40 -1 39 13. FSV Zwickau 30 34:34 0 37 14. Sportfreunde Lotte 30 27:32 -5 36 15. SC Fortuna Köln 30 30:47 -17 36 16. Eintracht Braunschweig 30 36:45 -9 35 17. Sonnenhof Großaspach 30 26:30 -4 34 18. Energie Cottbus 30 36:47 -11 31 19. FC Carl Zeiss Jena 30 31:49 -18 27 20. Aalen 30 37:47 -10 26