3. Liga heute live: SpVgg Unterhaching gegen Hallescher FC im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nachmittag findet das Spiel SpVgg Unterhaching gegen Hallescher FC in der dritten Liga statt. Hier seht ihr, wo und wann die Partie im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

Am 31. Spieltag der 3. Liga ist der Hallesche FC heute in Unterhaching gefordert. Dabei versucht die Spielvereinigung aus Haching den freien Fall Richtung Tabellenkeller zu stoppen, während der Hallesche FC von Platz vier aus wieder im Aufstiegsrennen angreifen will.

3. Liga: Unterhaching gegen Hallescher FC im TV und Livestream

Die Partie gibt es heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Rechte an der dritten Liga hat sich für diese Saison die Telekom gesichert, die dementsprechend heute ab 14:00 Uhr aus Unterhaching live berichten wird. Sowohl auf dem Pay-TV Sender Magentasport, als auch im Livestream gibt es das Spiel zu sehen. Für Kunden der Telekom ist das Paket Telekom Sport, das auch die dritte Liga beinhaltet, die ersten zwölf gratis zu empfangen, danach fallen 4,95 Euro an. Für Nicht-Telekom-Kunden schlagen für das Jahres-Abo 9,95 pro Monat zu Buche.

SpVgg Unterhaching vs. Hallescher FC im Liveticker

Das volle Paket aus der dritten Liga bekommt ihr aber auch hier auf SPOX geboten. Ab 14:00 Uhr könnt ihr euch die Partie zwischen Haching und dem Halleschen FC im Liveticker gönnen oder in der Konferenz die gesamte dritte Liga im Überblick behalten. Damit verpasst ihr keine Sekunde der dritthöchsten Spielklasse.

Die dritte Liga: SpVgg Unterhaching im freien Fall

In Unterhaching ist die Stimmung derzeit deutlich getrübt. Nach einer starken Hinrunde könnte der Vorsprung auf die Abstiegsplätze mit einer Niederlage auf nur noch drei Punkte schmelzen. "Halle ist ähnlich, aber nicht ganz so wie wir, mit ihren letzten Ergebnissen hinter ihren Erwartungen zurück geblieben. Sie haben jetzt mal den dritten Platz verloren. Sie werden bei uns punkten wollen, wenn nicht sogar müssen, um wieder ranzurücken", meinte Haching-Coach Claus Schromm auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Hallescher FC im Kampf um die ersten Plätze

Wirft man einen Blick auf die Tabelle, sieht die Situation nicht wirklich ähnlich aus. Trotz der jüngsten Schwächephase sind die Hallenser weiter mittendrin im engen Aufstiegskampf. Nachdem der letzte Sieg der Osttdeutschen allerdings bereits vier Spieltage her ist, käme nun ein Dreier bei den Münchner Vorstädtern mehr als gelegen.

Die letzten 5 Spiele des Halleschen FC:

Unterhaching gegen Hallescher FC im Vergleich

In den letzten Partien haben beiden Mannschaften Schwächen gezeigt. Unterhaching konnte von den letzten zehn Spielen nur ein einziges gewinnen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Bei einem Heimspiel von Haching kam es im direkten Duell allerdings bisher noch nie zu einem Remis. Zweimal gewannen bisher die Hausherren, zweimal die Gäste aus Sachsen-Anhalt.

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga: