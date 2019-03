3. Liga heute live im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Am 31. Spieltag der 3. Liga kommt es zu einigen äußerst vielversprechenden Aufeinandertreffen. Auch die heutigen Samstags-Begegnungen haben es in sich. Wir liefern euch einen Überblick zu allen Spielen des Tages und zeigen euch, wo die Partien live im TV und Stream übertragen werden.

Insgesamt stehen heute sechs Drittliga-Spiele auf dem Spielplan. Unter anderem treffen am Nachmittag die Löwen aus Braunschweig auf die Münchner Löwen.

Und obwohl die Tabellenplätze verschiedener nicht sein könnten, spielen beide Teams momentan ziemlich erfolgreich. In den letzten vier Spielen punktete Eintracht Braunschweig achtfach. Der TSV 1860 München hat mit neun Punkten im selben Zeitraum sogar einen Punkt mehr holen können.

3. Liga: Alle Partien des 31. Spieltags im Gesamtüberblick

Zwölf Mannschaften der 3. Liga stehen heute Nachmittag zeitgleich auf dem Feld. Angepfiffen werden die Partien allesamt um 14 Uhr. Für den morgigen Sonntag sind dann weitere zwei Spiele angesetzt. Das Aufeinandertreffen des VfL Osnabrück und der Sportfreunde Lotte ist für Montagabend ab 19 Uhr terminiert.

Das sind alle Drittliga-Begegnungen am 31. Spieltag:

Anstoß Heim Gast 14 Uhr Würzburger Kickers Preußen Münster 14 Uhr SpVgg Unterhaching Hallescher FC 14 Uhr SV Meppen Sonnenhof Großaspach 14 Uhr Eintracht Braunschweig 1860 München 14 Uhr Hansa Rostock FSV Zwickau 14 Uhr Energie Cottbus Fortuna Köln

3. Liga heute live: LIVE im TV und im LIVESTREAM

Das Free-TV, genauer das öffentlich-rechtliche Fernsehen, überträgt drei von sechs Spielen des Tages. Bei den Öffentlich-Rechtlichen werden die Live-Partien Hansa Rostock vs. FSV Zwickau, Energie Cottbus vs. Fortuna Köln und die Partie Würzburger Kickers vs. Preußen Münster ausgestrahlt.

Alle Samstagsspiele zeigt MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom, im TV und im Livestream. Alle Telekom-Kunden erhalten das MagentaSport-Paket in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Erst ab dem 13. Monat wird das Angebot für 4,95€/Monat kostenpflichtig.

3. Liga heute im LIVETICKER bei SPOX

Als weitere Alternative zur Live-Übertragung der heutigen Drittliga-Begegnungen im TV und im Stream bietet sich allen Fans der 3. Liga der SPOX-Liveticker. Hier werden die Live-Spielverläufe aller Partien des 31. Spieltags angeboten.

Ebenso tickert SPOX alle Begegnungen der 1. und 2. Bundesliga. Neben Live-Einzelspielen gibt es bei Spielen der 1. und 2. Bundesliga auch eine Ticker-Konferenz. So bleiben alle Fans der Bundesliga jederzeit und überall auf dem Laufenden.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Mögliche Aufstellungen beider Teams

Das Löwen-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und 1860 München verspricht eine spannende Begegnung. Trotz einiger verletzter sowie gesperrter Spieler können die Trainer Andre Schubert und Daniel Bierofka mit dem Großteil ihrer Profis rechnen.

Eintracht Braunschweig - Voraussichtliche Aufstellung: Fejzic - Kessel, Becker, Menz, Kijewski - Fürstner, Nehrig - Y. Otto - Bär, P. Hofmann, Janzer

Fejzic - Kessel, Becker, Menz, Kijewski - Fürstner, Nehrig - Y. Otto - Bär, P. Hofmann, Janzer TSV 1860 München - Voraussichtliche Aufstellung: Hiller - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Lex, Wein, Bekiroglu, Karger - Mölders, Owusu

3. Liga: Tabelle vor den Duellen am Samstag

Aktuelle Tabelle der 3. Liga nach dem Freitagsspiel zwischen KFC Uerdingen und Kaiserslautern: