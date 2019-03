3. Liga heute live: Die Samstags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag stehen in der 3. Liga sechs Spiele auf dem Programm. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zu den Begegnungen des 29. Spieltags und erfahrt, wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auch diesmal stehen einige spannende Partien vor der Tür. Unter anderem ist der TSV 1860 München im Einsatz und wird versuchen, sein drittes Spiel in Folge zu gewinnen und somit die Spitzengruppe anzugreifen. Gegen den FC Würzburger Kickers, welcher fünf Plätze hinter den Münchenern liegt, dabei aber lediglich zwei Punkte weniger auf dem Konto hat, wird es also ein wichtiges Duell.

Außerdem haben auch der FC Carl Zeiss Jena sowie der VfR Aalen, der unter der Woche durch einen 3:0-Erfolg beim Tabellen-Zweiten Karlsruher SC überraschte, die Möglichkeit, sich Luft zu verschaffen und Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Jedoch wartet vor allem auf die Thüringer ein sehr schwieriger Gegner. Für sie geht es nämlich zum VfL Osnabrück, welcher die 3. Liga derzeit souverän mit vier Zählern Vorsprung anführt.

3. Liga: Die Samstags-Spiele & Liveticker im Überblick

Abgesehen von den Livetickern für die einzelnen Begegnungen am 29. Spieltag, bietet euch SPOX auch einen Konferenz-Liveticker mit allen heutigen Partien an. Somit habt ihr alle Zwischenergebnisse auf einen Blick und verpasst keine entscheidende Aktion auf den Plätzen.

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Liveticker 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Sonnenhof Großaspach Liveticker 14 Uhr FC Würzburger Kickers TSV 1860 München Liveticker 14 Uhr VfR Aalen FSV Zwickau Liveticker 14 Uhr VfL Sportfreunde Lotte 1. FC Kaiserslautern Liveticker 14 Uhr VfL Osnabrück FC Carl Zeiss Jena Liveticker 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden SC Preußen Münster Liveticker

3. Liga heute live: TV-Übertragung & Livestream

Alle Begegnungen der 3. Liga werden auf dem Pay-TV-Sender MagentaSport ausgestrahlt, welcher euch auch einen eigenen Livestream zur Verfügung stellt. Als Telekom-Kunde könnt ihr diesen Service die ersten drei Monate sogar völlig kostenfrei nutzen, danach fallen 9,95 Euro pro Mant an.

Allerdings werden an jedem Spieltag ausgewählte Partien im Free-TV übertragen. Hier seht ihr, auf welchem öffentlich-rechtlichen Sendern ihr die heutigen Spiele live und in voller Länge am Bildschrim verfolgen könnt:

FC Würzburger Kickers - TSV 1860 München: BR

VfL Osnabrück - FC Carl Zeiss Jena: MDR, NDR

3. Liga: Die Tabelle zum 29. Spieltag

Der SC Preußen Münster hat heute ebenfalls die Chance, seine Tabellenposition zu verbessern. Aktuell befindet sich der Klub auf Rang elf, jedoch sind die Mannschaften in der Tabellenmitte alle sehr eng beieinander. Mit einem Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden könnten die Münsteraner demnach einige Plätze gutmachen.