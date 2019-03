3. Liga heute live: Die Samstags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag finden in der 3. Liga sechs Spiele statt. Alle wichtigen Informationen zu den Partien des 30. Spieltags und wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

An heutigen Samstag können sich die Fans der 3. Liga auf viele spannende Duelle freuen. So empfängt der Hallesche FC den SV Wehen Wiesbaden, sprich ein Duell zwischen dem punkgleichen Dritten und Vierten der Liga. Der Vierkampf um den Aufstieg bleibt auch weiterhin spannend, denn Tabellenführer VfL Osnabrück muss gegen den 1. FC Kaiserlautern am Betzenberg antreten, während Verfolger Karlsruhe Hansa Rostock empfängt.

3. Liga heute live: TV-Übertragung & Livestream

Der Pay-TV-Sender MagentaSport überträgt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. MagentaSport bietet auch einen eigenen Livestream an. Telekom-Kunden dürfen den Service die ersten drei Monate kostenlos nutzen, danach kostet das Angebot 9,95 Euro im Monat.

Im Free-TV werden allerdings an jeden Spieltag ausgewählte Partien übertragen. An diesem Spieltag werden folgende Spiele live und in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen:

Datum Uhrzeit Partie Sender Samstag, 23. März 14:00 Uhr Carl Zeiss Jena - KFC Uerdingen MDR / WDR Samstag, 23. März 14:00 Uhr Karlsruher SC - Hansa Rostock SWR / NDR

3. Liga: Die Samstags-Spiele & Liveticker im Überblick

SPOX bietet auch einen ausführlichen Konferenz-Liveticker mit allen heutigen Spielen an. Zudem könnt ihr bei SPOX ebenfalls alle weiteren Einzelspiele der 3. Liga im Liveticker mitlesen. Somit verpasst ihr keine entscheidende Aktion auf den Spielfeldern der 3. Liga.

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Liveticker 14 Uhr TSV 1860 München SV Meppen Liveticker 14 Uhr Hallescher FC SV Wehen Wiesbaden Liveticker 14 Uhr Sonnenhof Großaspach Würzburger Kickers Liveticker 14 Uhr Karlsruher SC Hansa Rostock Liveticker 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena KFC Uerdingen Liveticker 14 Uhr SC Preußen Münster SpVgg Unterhaching Liveticker

3. Liga: Die Tabelle zum 30. Spieltag

Der Vierkampf an der Spitze der Liga bleibt weiterhin spannend, der heutige Spieltag könnte die Tabellensituation ändern. Auch am anderen Ende der Tabelle kann Carl Zeiss Jena mithilfe eines Sieges näher an Platz 17 heranrücken.