1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute live: Übertragung, Livestream, Liveticker

In der Länderspielpause hält die 3. Liga trotzdem ihren Betrieb aufrecht. Tabellenführer Osnabrück muss gegen Kaiserslautern ran. Wo ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Osnabrück nimmt weiterhin klar Kurs auf Liga 2. Aktuell rangiert der VfL mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang auf Platz eins. Kaiserslautern hat dagegen acht Zähler Rückstand auf Rang drei und braucht unbedingt einen Sieg, um im Aufstiegsrennen vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden.

Kaiserslautern vs. Osnabrück: Termin, Anstoßzeit

Am heutigen Sonntag erwarten die Roten Teufel den VfL Osnabrück in Kaiserslautern. Ab 13 Uhr rollt der Ball auf dem altehrwürdigen Betzenberg.

Kaiserslautern vs. Osnabrück: TV-Übertragung, Livestream

Das Duell Siebter gegen den Primus ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Telekom hat sich nämlich die Rechte der Übertragungen der 3.-Liga-Saison gesichert. Über den Streaming-Dienst Magenta sind alle Partien im Livestream abrufbar.

Mit diesem Personal begleitet Magenta die Begegnung:

Moderatorin: Anett Sattler

Kommentator: Alexander Klich

3. Liga: FCK gegen VfL Osnabrück im Liveticker

Auch ohne ein Telekom-Abbonnement könnt ihr Kaiserslautern gegen Osnabrück verfolgen. SPOX bietet Euch einen Liveticker zur Partie an, mit dem ihr nichts verpasst.

Kaiserslautern gegen Osnabrück: Die Duelle in der Vergangenheit

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 06.10.2019 3. Liga Osnabrück Kaiserslautern 2:0 13.08.2010 DFB-Pokal, 1. Runde Osnabrück Kaiserslautern 2:3 n.V. 12.04.2009 2. Liga Osnabrück Kaiserslautern 0:2 29.10.2008 2. Liga Kaiserslautern Osnabrück 2:0 31.03.2008 2. Liga Osnabrück Kaiserslautern 2:0 07.10.2007 2. Liga Kaiserslautern Osnabrück 3:0

3. Liga: FCK-Coach selbstbewusst vor Duell mit Tabellenführer

Die Gastgeber gehen selbstbewusst in die Partie gegen den Favoriten, schließlich haben die Roten Teufel sieben Mal in Folge nicht verloren. Dementsprechend keimt beim FCK auch wieder die Hoffnung auf, am Ende unter den Top-3 zu rangieren.

"Euphorie entsteht in Kaiserslautern immer schnell. Wenn wir am Sonntag gewinnen, sind die vorderen Plätze wieder in Reichweite, je nachdem, wie die anderen Teams spielen", sagte Kaiserslauterns Trainer Sascha Hildebrand auch im Hinblick darauf, dass die Konkurrenten Halle und Wehen sich am Wochenende im direkten Duell gegenüberstehen.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 30. Spieltag