Würzburger Kickers gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hansa Rostock gastiert am heutigen Sonntagmittag bei den Würzburger Kickers zum 24. Spieltag der 3. Liga. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr es live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Würzburger Kickers wollen ihre Erfolgsserie von drei Siegen gegen Hansa Rostock ausbauen. Würzburg gewann das letzte Spiel und hat nun 33 Zähler auf dem Konto. Zuletzt kam der FC Hansa Rostock zu einem 2:0-Erfolg über die SpVgg Unterhaching. Das Hinspiel hatte Würzburg deutlich mit 4:0 für sich entschieden.

Die Gastgeber sind auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen eine Ausbeute von zehn Punkten. Die Elf von Coach Michael Schiele steht somit bei insgesamt neun Siegen, sechs Remis und acht Niederlagen.

Hansa Rostock verlor in den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Partien nur vier Punkte. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen stehen dem Gast aktuell zu Buche.

Würzburger Kickers gegen Hansa Rostock: Wann und wo wird die Partie ausgetragen?

Das Spiel zwischen Würzburg und Rostock wird um 13 Uhr in der flyeralarm Arena in Würzburg angepfiffen.

Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: Wo kann man das Spiel live verfolgen?

Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Stattdessen zeigt MagentaSport das Duell der beiden Mannschaften live und in voller Länge. Geschaut werden kann entweder auf einem Telekom-TV oder per Livestream.

Kommentator: Markus Höhner

Moderatorin: Nele Schenker

Würzburger Kickers gegen Hansa Rostock: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Würzburg: Drewes - Ofosu-Ayeh, Hägele, Schuppan, Mast - P. Göbel, Bachmann , Gnasse, Skarlatidis - Baumann, Ademi

Drewes Ofosu-Ayeh, Hägele, Schuppan, Mast P. Göbel, Bachmann Gnasse, Skarlatidis Baumann, Ademi Rostock: Gelios- Rankovic, Hüsing, Riedel, Rieble- Soukou, T.Öztürk, Wannenwetsch, Scherff- Breier, Evseev

Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 25.08.2018 Hansa Rostock Würzburger Kickers 0:4 3. Liga 10.02.2018 Hansa Rostock Würzburger Kickers 3:1 3. Liga 20.08.2017 Würzburger Kickers Hansa Rostock 0:3 3. Liga 23.04.2016 Würzburger Kickers Hansa Rostock 2:1

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga