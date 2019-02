VfL Osnabrück gegen SG Sonnenhof Großaspach: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag empfängt der VfL Osnabrück in der 3. Liga heute die SG Sonnenhof Großaspach. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Partie, unter anderem, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Spitzenteam gegen Abstiegskandidat - das ist die Ausgangslage vor dem Eröffnungsspiel des 23. Spieltags in der 3. Liga: Der VfL Osnbarück sammelte in den zurückliegenden fünf Spielen 13 von möglichen 15 Punkten und steht mit 47 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz beträgt bereits zehn Punkte.

Die SG Sonnenhof Großaspach verlor am zurückliegenden Wochenende ihr Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte mit 0:1 und wartet seit neun Partien auf einen Sieg. Das spiegelt sich in der Tabelle wider: Nach 22 Spielen stehen 21 Punkte und Platz 18 zu Buche. Nur Braunschweig und Aalen sind schlechter platziert.

Osnabrück gegen Großaspach: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen dem Vfl Osnabrück und der SG Sonnenhof Großaspach findet heute Abend um 19 Uhr in 16.000 Zuschauer fassenden Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück statt.

VfL Osnabrück - SG Großaspach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und der SG Sonnenhof Großaspach kann nicht im Free-TV verfolgt werden. MagentaSport überträgt alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge. Zudem steht ein Livestream zur Verfügung. Als Telekom-Kunde könnt ihr das Angebot kostenlos nutzen und braucht kein neues Abonnement. Kommentiert wird die Begegnung von Edgar Mielke.

Für alle ohne Telekom-Abo bietet SPOX einen Liveticker an, durch den ihr immer auf dem Laufenden bleibt und kein Highlight verpasst.

Osnbarück vs. Großaspach: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 3. Liga 11.08.2018 SG Sonnenhof Großaspach 0:0 3. Liga 24.02.2018 VfL Osnbarück 2:1 3. Liga 09.09.2017 SG Sonnenhof Großaspach 0:1 3. Liga 05.04.2017 SG Sonnenhof Großaspach 1:0 3. Liga 22.10.2016 VfL Osnabrück 1:0

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag mit Osnabrück und Großaspach