TSV 1860 München gegen VfR Aalen heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag, den 18. Februar, kommt es in der 3. Liga zur Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem VfR Aalen. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der TSV 1860 München empfängt mit dem VfR Aalen das Tabellenschlusslicht am 24. Spieltag. Das Team aus Baden-Württemberg ist seit zwölf Spielen sieglos und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Allerdings hat Aalen vor der Begegnung gegen den TSV noch zwei Spiele weniger absolviert als der auf Rang 17 liegende FC Carls Zeiss Jena.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1860 München hingegen punktete am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenvierten KFC Uerdingen. Die Löwen können mit einem Sieg einen Sprung in der Tabellen von Rang 14 auf den elften Platz machen.

1860 München - VfR Aalen: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Partie zwischen dem TSV 1860 München und VfR Aalen wird am heutigen Montagabend um 19 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße, welches 15.000 Zuschauern Platz bietet.

TSV 1860 München gegen VfR Aalen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnungen zwischen 1860 München und dem VfR Aalen wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Telekom Sport die Partie live und bietet zudem einen Livestream an. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, ist dieser Service für euch kostenfrei.

Alternativ könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen.

1860 München - VfR Aalen: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 3. Liga 25.08.2018 VfR Aalen 1860 München 1:4 (0:2) 2. Bundesliga 20.03.2015 1860 München VfR Aalen 1:1 (0:0) 2. Bundesliga 03.10.2014 VfR Aalen 1860 München 2:0 (0:0)

3. Liga: Die aktuelle Tabelle