SV Wehen Wiesbaden gegen Würzburger Kickers heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In einem der beiden Sonntagsspiele der 3. Liga gastieren die Würzburger Kickers heute beim SV Wehen Wiesbaden. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partie des 25. Spieltags im TV, Livestream und Liveticker.

Gelingt dem SV Wehen Wiesdbaden in dieser Saison der große Wurf und die Rückkehr in die 2. Bundesliga? Nach fünf Siegen in Serie stehen die Hessen mit 42 Punkten auf dem Relegationsrang, nur zwei Zähler hinter dem Karlsruher SC, der einen direkten Aufstiegsplatz belegt. Beim 2:1 gegen den direkten Konkurrenten Unterhaching stellte der SVW seine Formstärke unter Beweis.

Trotz der Niederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende spielen auch die Würzburger Kickers eine gute Saison. Mit drei Siegen sind die Kickers stark aus der Winterpause gestartet und liegen mit 33 Punkten auf Rang acht.

Wiesbaden gegen Würzburg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und den Würzburger Kickers am 25. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Sonntag um 14 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Wehen vs. Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie Wehen Wiesbaden gegen Würzburg wird ausschließlich bei Magenta Sport übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht. Der Pay-TV-Dienst der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Per Livestream können Fans die Partie auch unterwegs verfolgen.

Als Kommentator fungiert Mario Bast, die Moderation übernimmt Nele Schenker. Das Abonnement für die 3. Liga kostet 9,95 Euro monatlich, für Telekom-Kunden ist das Angebot kostenlos.

SPOX bietet euch alternativ einen Liveticker mit allen Höhenpunkten aus Wiesbaden.

SV Wehen gegen Würzburg: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 3. Liga 01.09.2018 Würzburger Kickers SV Wehen Wiesbaden 3:1 3. Liga 31.03.2018 SV Wehen Wiesbaden Würzburger Kickers 0:2 3. Liga 21.10.2017 Würzburger Kickers SV Wehen Wiesbaden 0:5

Wiesbaden - Würzburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Lorch, Titsch Rivero - Diawusie, Schmidt - Kyereh, Hansch

Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Lorch, Titsch Rivero - Diawusie, Schmidt - Kyereh, Hansch Würzburg: Drewes - Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Gnaase, Bachmann - Kaufmann, Skarlatidis - Baumann, Ademi

3. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag