SV Meppen gegen Energie Cottbus: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Sportverein Meppen empfängt am heutigen Samstagnachmittag Energie Cottbus zum 24. Spieltag der 3. Liga. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wo ihr es live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

SV Meppen tritt in der 3. Liga am 24. Spieltag gegen FC Energie Cottbus an. Die bisherige Bilanz des Sportvereins aus Meppen: Acht Siege, viermal Unentschieden und elf Niederlagen in 23 Partien. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart steht mit 28 Punkten derzeit auf Platz 13 der Tabelle.

Für Energie Cottbus sieht es dagegen überhaupt nicht gut aus. Nur sechs Siege, fünf Unentschieden und ganze elf Niederlagen stehen auf dem Konto der Mannschaft aus Cottbus. Nur 23 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz zum jetzigen Zeitpunkt nach 22 Begegnungen auf dem Konto. Damit befindet sie sich auf dem 18. Tabellenplatz.

SV Meppen gegen Energie Cottbus: Wann und wo wird die Partie ausgetragen?

Die Begegnung zwischen Meppen und Cottbus wird um 14 Uhr in der Hänsch Arena in Meppen angepfiffen.

SV Meppen - Energie Cottbus: Wo kann man das Spiel live verfolgen?

Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Stattdessen zeigt MagentaSport das Duell der beiden Mannschaften live und in voller Länge. Geschaut werden kann entweder auf einem Telekom-TV oder per Livestream.

Kommentator: Stefan Fuckert

Stefan Fuckert Moderator: Holger Speckhahn

SV Meppen vs. Energie Cottbus: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Leugers, von Haacke - Guder, Piossek, Tankulic - Proschwitz

Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Leugers, von Haacke - Guder, Piossek, Tankulic - Proschwitz Cottbus: Spahic - Hemmerich, R. Müller, Knechtel, Schlüter - D. Bohl, J.Gjasula - F. Geisler, Marcelo Freitas, Mamba- Rangelov

SV Meppen vs. Energie Cottbus: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 25.08.2018 Energie Cottbus SV Meppen 1:1 2. Liga 22.03.1998 SV Meppen Energie Cottbus 3:1 2. Liga 14.09.1997 Energie Cottbus SV Meppen 1:0 DFB-Pokal 26.08.1995 Energie Cottbus SV Meppen 1:2

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga