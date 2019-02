Sportfreunde Lotte gegen Preußen Münster: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag treffen in der 3. Liga die Sportfreunde Lotte und Preußen Münster aufeinander. Wo ihr das Spiel live verfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes zur Partie zu erfahren gibt, lest ihr hier bei SPOX.

Lotte ist nach der Winterpause gut in die zweite Halbserie gestartet. Mit einem Unentschieden gegen die Münchner Löwen und einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Großaspach holte man wichtige Punkte. Nichtsdestotrotz liegen die Sportfreunde lediglich vier Zähler vor den Abstiegsplätzen und müssen acht geben, nicht in den in diesem Jahr so engen Abstiegskampf zu geraten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Münster befindet sich dagegen im Niemandsland der Tabelle. Platz acht, acht Punkte auf die Spitze und neun Zähler auf den Tabellenkeller sind der aktuelle Status quo. Des weiteren stoppten die Preußen ihren Abwärtstrend vor der Winterpause mit vier Niederlagen in Folge und nahmen aus zwei Partien vier Punkte mit. Gegen Lotte geht man also als leichter Favorit in's Rennen.

Lotte gegen Münster: Wo und wann findet die Partie statt?

Der heutige Austragungsort ist das 10.000 Zuschauer fassende Frimo Stadion in Lotte. Der Spielbeginn ist auf 19 Uhr terminiert.

Lotte - Münster: Wo kann man die Begegnung live verfolgen?

Das Spiel wird ausschließlich auf Magenta Sport ausgestrahlt.

Kommentar : Christian Straßburger

: Christian Straßburger Moderation: Anett Sattler

Zudem wird SPOX selbstverständlich einen Liveticker zur Begegnung anbieten. Auch hier verpasst ihr keine Aktion auf dem Rasen.

Sportfreunde Lotte - Preußen Münster: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sportfreunde Lotte : Kroll - Rahn, Langlitz, Straith, Al-Hazaimeh - Oesterhelweg, Nguendong, Wednel, Lindner - Jovic, Wegkamp

: Kroll - Rahn, Langlitz, Straith, Al-Hazaimeh - Oesterhelweg, Nguendong, Wednel, Lindner - Jovic, Wegkamp Preußen Münster: Schnitzler - Braun, Kittner, Scherder - Menig, Kobylanski, Pires-Rodrigues, Heidemann - Hoffmann, Akono, Dadashov

Sportfreunde Lotte vs. Preußen Münster: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 13.08.2018 Preußen Münster Sportfreunde Lotte 1:0 3. Liga 05.05.2018 Preußen Münster Sportfreunde Lotte 3:0 3. Liga 02.12.2017 Sportfreunde Lotte Preußen Münster 0:0 3. Liga 05.04.2017 Preußen Münster Sportfreunde Lotte 1:0 3. Liga 22.10.2016 Sportfreunde Lotte Preußen Münster 1:0

3. Liga: Die aktuelle Tabelle