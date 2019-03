Preußen Münster gegen VfR Aalen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfR Aalen ist heute zum 26. Spieltag der 3. Liga beim SC Preußen Münster zu Gast. Wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Zudem liefert euch SPOX alle wichtigen Informationen zum Spiel.

VfR Aalen feierte unter der Woche im Nachholspiel gegen die SpVgg Unterhaching einen überzeugenden 4:1-Sieg. Allerdings stehen die Schwaben weiterhin mit 21 Punkten am Tabellenende.

Preußen Münster spielte zuletzt zweimal 0:0 in Folge, unter anderen am vergangenen Montag gegen den KFC Uerdingen 05. Von den letzten neun Partien der Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen konnte der Klub nur einen einzigen Sieg erringen und zwar am 1. Februar gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0). Dennoch stehen die Münsteraner aktuell noch auf dem achten Tabellenplatz und gehen daher wohl als leichter Favorit in das heutige Duell.

Preußen Münster gegen VfR Aalen: Anpfiff, Stadion & Ort

Standardgemäß wird das heutige Samstags-Spiel am Mittag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte der Partie ist das allseits bekannte Preußenstadion in Münster, welches Platz für 14.300 Zuschauer bietet.

Münster vs. Aalen heute live: TV-Übertragung & Livestream

Am 26. Spieltag der 3. Liga wurde die Begegnung zwischen dem SC Preußen Münster und dem VfR Aalen nicht für eine Übertragung im Free-TV ausgewählt. Deshalb seid ihr erneut auf MagentaSport angewiesen, der Pay-TV-Sender strahlt die Partie live und in voller Länge aus.

Ein Livestream steht euch auch diesmal zur Verfügung. Als Telekom-Kunde habt ihr zudem den Vorteil, dass für den Service keinen separaten Kosten anfallen.

SC Preußen Münster - VfR Aalen: LIVE-TICKER & Konferenz

SPOX hat für jedes Samstags-Spiel einen eigenen Liveticker parat, somit könnt ihr das Spielgeschehen auch von unterwegs verfolgen und verpasst keine entscheidende Aktion auf dem Feld. Hier findet ihr zusätzlich den Konferenz-Liveticker mit allen sechs Begegnungen am heutigen Mittag.

Preußen Münster vs. VfR Aalen: Letzte Duelle in der 3. Liga

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 15.09.2018 VfR Aalen SC Preußen Münster 4:1 (2:0) 07.03.2018 VfR Aalen SC Preußen Münster 0:0 (0:0) 20.09.2017 SC Preußen Münster VfR Aalen 1:1 (0:0) 26.03.2017 SC Preußen Münster VfR Aalen 2:1 (1:1) 01.10.2016 VfR Aalen SC Preußen Münster 1:0 (1:0) 19.03.2016 SC Preußen Münster VfR Aalen 0:2 (0:2)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag