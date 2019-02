Preußen Münster gegen VfL Osnabrück: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 24. Spieltag ist am heutigen Sonntag der VfL Osnabrück zum Derby bei Preußen Münster zu Gast. SPOX informiert euch über alles Wichtige zum Spiel und zeigt wo man die Begegnung live mitverfolgen kann.

Derbytime in Münster! Die achtplatzierten Preußen empfangen den Tabellenführer aus Osnabrück. In den letzten Wochen konnte Münster den katastrophalen Hinrunden-Abschluss, als man vor Weihnachten vier Spiele in Folge verlor, einigermaßen wieder gut machen. Vier Punkte aus drei Partien sind seitdem die Ausbeute. Durch einen Sieg gegen die Niedersachsen könnte das Team von Marco Antwerpen sogar ganz Vorne noch einmal anklopfen.

Auf der anderen Seite verlor Osnabrück nach vierzehn Spielen ohne Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Abstiegskandidaten aus Großaspach und verpasse es dem KSC auf sechs und dem Relegationsplatz sogar auf neun Punkte davon zu stürmen. Nichtsdestotrotz geht der VfL gegen Preußen Münster als Favorit in das Duell.

Preußen Münster - VfL Osnabrück: Wo und wann findet die Begegnung statt?

Austragungsort der heutigen Partie ist das 14.300 Zuschauer fassende Preußenstadion im westfälischen Münster. Der Spielbeginn ist auf 14 Uhr terminiert.

Münster gegen Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Preußen Münster und dem VfL Osnabrück wird als eine von drei Samstagpartien im Free-TV zu sehen sein. WDR und NDR zeigen die Begegnung live und in voller Länge. Auch MagentaSport überträgt das Match für seine Kunden - wahlweise per Telekom-TV oder im Livestream.

Das Team von MagentaSport:

Kommentator : Christian Strassburger

: Christian Strassburger Moderation: Cedric Pick

Darüber hinaus wird es bei SPOX wie gewohnt einen Liveticker geben, mit dem ihr kein Highlight aus Münster verpassen werdet.

Preußen Münster vs. VfL Osnabrück: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Preußen Münster : Schulze Niehues - Schweers, Kittner, Scherder - Menig, Rodrigues Pires, Klingenburg, Heidemann - Kobylanski - P. Hoffmann, Akono

: Schulze Niehues - Schweers, Kittner, Scherder - Menig, Rodrigues Pires, Klingenburg, Heidemann - Kobylanski - P. Hoffmann, Akono VfL Osnabrück: N.-J. Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Blacha - Heider, Alvarez - Farrona Pulido - Girth

Münster - Osnabrück: Die letzten Aufeinandertreffen

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 25.08.2018 VfL Osnabrück Preußen Münster 3:0 3. Liga 18.03.2018 VfL Osnabrück Preußen Münster 0:1 3. Liga 30.09.2017 Preußen Münster VfL Osnabrück 4:1 3. Liga 28.01.2017 VfL Osnabrück Preußen Münster 3:0 3. Liga 31.07.2016 Preußen Münster VfL Osnabrück 0:1

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag