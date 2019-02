3. Liga heute live - Energie Cottbus vs. TSV 1860 München: So seht ihr das Spiel live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Sechs Spiele stehen heute in der 3. Liga an. Unter anderem die Partie Energie Cottbus gegen 1860 München. Wo und wann findet die Partie statt? Wer überträgt das Spiel live im TV? SPOX liefert euch die Antworten auf all diese Fragen.

Die Tabellensituation ist äußerst angespannt für den FC Energie Cottbus. Auch die letzten Auftritte geben den Lausitzern wenig Hoffnung. Aus den letzten neun Spielen gab es für die Cottbuser nur drei Zähler. Energie-Trainer Wollitz bleibt trotzdem zuversichtlich: "Die beiden letzten Spiele waren mehr als ordentlich. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir auch wieder ein Erfolgserlebnis."

1860 München kämpft derzeit mit ganz anderen Sorgen, die nicht-tabellarischer Natur sind. 1860-Coach Bierofka fehlt einer der Match-Winner vom 2:1-Sieg gegen Aalen. Defensiv-Mann Daniel Wein ist Gelb-gesperrt und somit nicht im Aufgebot für das anstehende Auswärtsspiel in Cottbus.

FC Energie Cottbus gegen TSV 1860 München: Alle Daten und Spielinfos

Mit der gestrigen Partie VfR Aalen vs. SG Großaspach fand der 25. Spieltag in Liga 3 seinen Anfang. Heute Nachmittag stehen gleich sechs Begegnungen auf dem Spielplan. Unter anderem empfängt Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft den 1860 München. Anstoß ist heute um 14 Uhr. Die Unparteiischen Lukas Benen und Christian Meermann assistieren Aarne Aarnik, der die Leitung der Partie als Schiedsrichter übernehmen wird.

Energie Cottbus - 1860 München: Live-Übertragung im TV, LIVESTREAM, Liveticker

Die TV-Übertragungsrechte aller Saisonspiele der Spielzeit 2018/2019 in der 3. Liga hat sich der Telekom-Konzern mit MagentSport gesichert. MagentaSport zeigt auch das Spiel FC Energie Cottbus vs. TSV 1860 München live.

Für alle Telekom-Kunden ist das MagentaSport-Angebot im Jahres-Abo für 9,95€/Monat buchbar. Alle Nicht-Telekom-Kunden zahlen in den ersten drei Monaten 24,95€/Monat. Das MagentaSport-Paket liefert die original Sky-Konferenzen der Bundesliga, UEFA Champions League und viele weitere Sport-Inhalte.

Für alle Fans der 3. Liga, die das Spiel nicht im TV oder im Livestream sehen können, ist auch gesorgt. Denn die Partie zwischen Energie Cottbus und 1860 München kann im Liveticker von SPOX mitverfolgt werden.

Cottbus vs. 1860 München - Begegnungen in 1. Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga

In Liga 3 kam es bisher nur zu einem Aufeinandertreffen der Cottbuser und Münchener. Bei beiden Vereinen handelte es sich bis zum Abstieg in die dritthöchste Spielklasse, um etablierte Mannschaften der 2. Bundesliga. Daher ist die kleine Zahl der Duelle in der 3. Liga wenig verwunderlich.

Bis auf wenige Ausnahmen waren die Zweitliga-Begegnungen zwischen Energie Cottbus und 1860 München immer hart umkämpft. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen vergangener Zweitliga-Duelle wieder:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 26.03.14 Energie Cottbus 1860 München 1:2 06.10.13 1860 München Energie Cottbus 0:0 07.04.13 1860 München Energie Cottbus 1:1 26.10.12 Energie Cottbus 1860 München 1:0 06.02.12 1860 München Energie Cottbus 2:0 06.08.11 Energie Cottbus 1860 München 0:5 09.04.11 1860 München Energie Cottbus 4:0 14.11.10 Energie Cottbus 1860 München 0:0 04.04.10 1860 München Energie Cottbus 1:2 08.11.09 Energie Cottbus 1860 München 1:0 14.05.06 Energie Cottbus 1860 München 3:1 16.12.05 1860 München Energie Cottbus 2:3 25.02.05 1860 München Energie Cottbus 1:0 27.09.04 Energie Cottbus 1860 München 1:1

Die Aufstellungen von Energie Cottbus und TSV 1860 München

Der FC Energie Cottbus muss ohne einige verletzte Spieler ins Heimspiel gegen die Münchener gehen. Verletzt oder noch nicht fit sind: Knechtel (Oberschenkelverletzung), Kruse (Achillessehnenanriss), Stanese (Mittelfußbruch), Zickert (Fußverletzung), Zimmer (Kreuzbandriss), Geisler (Reha)

Bei 1860 München ist die aktuelle Verletzungssituation personell etwas leichter kompensierbar. Neben dem bereits angesprochenen Wein (Gelbsperre), sind lediglich Quirin Moll (Kreuzbandriss) und Noel Niemann (Aufbautraining) außer Gefecht.

Team-Aufstellung - FC Energie Cottbus (voraussichtlich): Spahic - Hemmerich, Matuwila, R. Müller, Schlüter - J. Gjasula, D. Bohl - F. Geisler, Marcelo Freitas, Viteritti - Rangelov

(voraussichtlich): Spahic - Hemmerich, Matuwila, R. Müller, Schlüter - J. Gjasula, D. Bohl - F. Geisler, Marcelo Freitas, Viteritti - Rangelov Team-Aufstellung - TSV 1860 München (voraussichtlich): Hiller - H. Paul, F. Weber, Si. Lorenz, Steinhart - Berzel, Bekiroglu - Lex, Owusu, Karger - Mölders

Aktuelle Tabelle der 3. Liga - Wo stehen Cottbus und 1860 München?

Die Münchner Löwen stehen in der Tabellen-Mitte der 3. Liga. Das heißt, dass die Münchner mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben. Gleichzeitig sind die Aufstiegsränge derzeit auch kein Thema. Energie Cottbus muss heute wieder punkten, um den Anschluss an den rettenden 16. Tabellenplatz nicht zu verlieren.

Aktuelle Tabellen der 3. Liga mit Energie Cottbus und 1860 München: